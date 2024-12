Schock auf Augsburger Christkindlesmarkt: Schausteller Tobias Radi unerwartet gestorben

Auf dem Augsburger Christkindlesmarkt drängen sich zur Mittagszeit die Menschen an den Ständen vorbei, während Sandra Erlinger kurz um Fassung ringt. „Er war eine Frohnatur, brachte jeden zum Lachen.“ Die Schaustellerin vom Süßwarenstand „Erlinger‘s Bonbonniere“ spricht von Tobias Radi. Vor wenigen Tagen noch hatte der 47-Jährige im Stand, den er mit seiner Lebensgefährtin betrieb, heiße Maronen verkauft. Sein Tod kam unerwartet und plötzlich. Der Schausteller, der auch auf dem Plärrer eine feste Größe war, starb am Samstag in einem Krankenhaus. Schock und Trauer sind auch unter den Fieranten groß. Eine Spendenaktion wurde gestartet – schon jetzt mit beachtlichem Erfolg.

Für Sandra Erlinger war Tobias Radi nicht nur ein Kollege, sondern auch ein guter Freund. Radi hatte seinen Maronen-Stand am städtischen Verwaltungsgebäude, genau hinter ihrer Bonbonniere. Vergangenen Dienstag hatte sie ihn zuletzt gesehen, als er dem Süßigkeitenstand einen kurzen Besuch abstattete. Man hatte miteinander gescherzt. Warum Radi denn noch keinen Plätzchenteller vom Café Eber vorbeigebracht habe, wie er es sonst immer mache, habe man ihn gefragt. „Ich muss erstmal auf dem Christkindlesmarkt Geld verdienen“, soll er lachend geantwortet haben.

Nachruf auf Augsburger Schausteller Tobias Radi: „Immer ein Lächeln auf den Lippen“

Auch Josef Diebold vom schwäbischen Schaustellerverband sagt, dass Radi ein sehr humorvoller Kollege war. „Er war ein heiterer Mensch, immer mit einem Lächeln auf den Lippen“, sagt Diebold. Unter den Schaustellern habe es sich schnell herumgesprochen, als Radi Ende letzter Woche ins Krankenhaus gekommen sei. Man habe mitgefiebert, doch dann kam die traurige Nachricht. Der 47-Jährige starb an einer kurzen schweren Infektion. Tobias Radi war nicht nur auf dem Christkindlesmarkt, sondern auch auf dem Plärrer präsent. Dort betrieb er seit rund zehn Jahren einen Schießstand. Den hatte er mit seiner Lebensgefährtin von deren Oma übernommen, erzählt Sandra Erlinger. „An seinem Schießstand gab es für jede Dame eine frische Rose. Die Blumen verteilte er mit viel Charme.“ Tobias Radi hinterlässt seine Partnerin und zwei Kinder. Sandra Erlinger hat am Dienstag eigentlich Geburtstag. Zum Feiern ist ihr nicht zumute. Dafür startete sie eine Spendenaktion für Tobias Radis Familie auf dem Spendenportal „gofundme“, wo innerhalb einer kurzen Zeit eine beträchtliche Summe zusammenkam.

„Die Spendenaktion geht durch die Decke“, freut sie sich. „Binnen 24 Stunden hatten wir schon über 40.000 Euro zusammen.“ Das Geld soll der Familie zugutekommen. „Um die Last der Beerdigungskosten zu senken und die Ausfälle der momentanen Einnahmen zu mindern. Der Berufsstand hatte es nach Corona ohnehin schon schwer“, erklärt die Schaustellerin. Die Spendenaktion soll erstmal so lange laufen, bis der Termin der Beerdigung feststeht. Auch beim Schwäbischen Schaustellerverband wurde man aktiv.

Spendenbereitschaft auf Augsburgs Christkindlesmarkt ist groß

Wie Josef Diebold erzählt, sammelten bereits am Sonntag zwei Kolleginnen auf dem Christkindlesmarkt Geld. „Die Leute haben sofort Herz gezeigt. Die Spendenbereitschaft ist sehr groß. Auf dem Plärrer und auf dem Christkindlesmarkt ist man fast wie eine große Familie“, meint Diebold. Wie bekannt und beliebt der Verstorbene war, zeigt allein der Blick auf Facebook, wo Menschen ihre Bestürzung ausdrücken. Die Faschingsgesellschaft Lechana Gersthofen etwa gedenkt eines Menschen, „der uns mit seiner Art oft zum Lachen gebracht hat“. Auch Sandra Erlinger sagt: „Mit ihm verliert der Plärrer ein Stück weit sein Lachen.“