Wasserspringer des SB Delphin stehen unter Schock

Wolfram Binding war und ist noch geschockt. „Die Nachricht von der Sperrung des Sprungturms im Haunstetter Hallenbades war für uns der Worst Case, eine Katastrophe“, sagt der Leiter der Wasserspringer des SB Delphin Augsburg. Quasi über Nacht hatten die 20 Wasserspringer des SB keine Trainingsmöglichkeit mehr. Wie berichtet, wurden beim Sprungturm bei Wartungsarbeiten massive Korrosionsschäden festgestellt. Der Turm ist einsturzgefährdet. Das Bad musste kurzfristig einen Tag vor der Öffnung gesperrt werden.

Nur in Haunstetten gibt es einen Fünf-Meter-Turm

„Das Bad in Haunstetten ist das einzige in Augsburg mit einem Fünf-Meter-Sprungturm, einem Ein-Meter-Turm und einem Drei-Meter-Brett“, erklärt Binding. Zwar gibt es in Göggingen und im Plärrerbad noch einen Drei-Meter-Turm und ein Ein-Meter-Brett, doch dort wird nicht in eigenes Springerbecken, sondern in die Schwimmbahnen gesprungen. Diese sind angesichts des Wasserflächenmangels schon jetzt überbelegt. „Wie sollen wir da einen Platz bekommen?“, fragt Binding. Dreimal in der Woche waren die SB-Springer in Haunstetten eingebucht.

Er weiß derzeit nicht so recht, wie es weitergehen soll. Zwar soll das Bad in wenigen Wochen wieder geöffnet werden, seit Montag wird der Sprungturm aber abgebaut. Ohne Turm können die Springer nicht trainieren.

SB Delphin hat einen dreifachen Master-Weltmeister

Dabei können sich die sportlichen Erfolge der SB-Springer durchaus sehen lassen. Allen voran die des 36-jährigen Sebastian Becher. Er ist das Aushängeschild des SB Delphin. Der Turmspringer gewann 2024 bei der WM der Masters in Doha gleich dreimal Gold (Ein-Meter-Brett, Drei-Meter-Brett und Turm). Auch der SB-Nachwuchs hat Talent. Der elfjährige Enrico Randazzo und der zwölfjährige Julian Prues haben sich für den Bayern-Kader qualifiziert.

Training in München für die Kaderspringer? Nur kurzzeitig möglich

Für diese drei Springer überprüft der SB Delphin gerade die Möglichkeit, ab und an in München zu trainieren. „Das geht vielleicht mal kurzzeitig. Aber mit Hin- und Rückfahrt sind das zwei Stunden zusätzlicher Zeitaufwand. Dazu kommen noch finanzielle Zusatzkosten“, sagt Binding. Er macht sich mindestens genauso große Sorgen um die Zukunft seiner Breitensportler. „Was ist mit denen?“ Erst vor kurzem haben sich einige Eltern gemeldet, die ihre Kinder zum Schnuppern bringen wollten. Das geht jetzt nicht mehr.

Sportreferent Jürgen Enniger will schnell einen neuen Turm erstellen – wenn die Statik passt

Aber es zeichnet sich für die Springer ein kleiner, schmaler Lichtstreifen am Horizont ab. Im Gespräch mit unserer Redaktion gibt sich Sport-Referent Jürgen Enninger kämpferisch. „Wir haben jetzt begonnen, den Sprungturm abzubauen.“ Er hofft, das Bad in rund drei Wochen wieder öffnen zu können. Und dann will er so schnell wie möglich einen neuen Sprungturm aufstellen lassen. „Wir werden jetzt die Statik prüfen lassen. Wenn es statisch möglich ist, wollen wir so schnell wie möglich einen Ersatz.“ Bei allem Ärger über die kurzfristige Sperrung ist Enniger froh, dass seine Mitarbeiter bei den Sanierungsarbeiten so verantwortungsvoll gehandelt und den Großschaden sofort gemeldet haben. „Sie haben eigentlich nur den Flugrost abschleifen wollen und sind dann in die durchgerostete Wand gebrochen. Das hätte böse enden können. Die Sicherheit hat einfach oberste Priorität.“

Rostbefall des Turmes war von außen kaum zu erkennen

Warum der Schaden erst einen Tag vor der Eröffnung entdeckt wurde? Im Dezember 2024 hatte das Hochbauamt der Stadt eine Liste über alle Mängel an den Sportstätten, darunter auch die Bäder, erstellt, die das Sport- und Bäderamt abzuarbeiten hat. Darunter war unter vielen auch der Rostbefall am Sprungturm. Er hatte aber nach Einschätzung des Hochbauamtes nicht die höchste Priorität. Auf einer Skala von eins bis vier war er unter zwei eingeordnet. Ein Fehler. Allerdings hat sich der Rost im Inneren des Turmes in enormem Tempo durchgefressen. Von außen nicht zu erkennen, bis die Mitarbeiter mit den Schleifmaschinen kamen.

Mittwoch gibt es ein Treffen der Verwaltung mit den Betroffenen

Am Mittwoch gibt es nun ein Treffen der Sportverwaltung mit den Betroffenen. Vielleicht gibt es ja gute Nachrichten für die Sprungabteilung des SB Delphin und eine schnelle Lösung. Wenn nicht? Dann weiß Binding auch nicht so recht weiter: „Ich gehe davon aus, dass der Bau eines neuen Sprungturmes rund ein Jahr dauern wird. Ich gehe nicht davon aus, dass dies während der öffentlichen Badezeit geschieht. Ein Jahr wäre ein riesiges Loch, das da gerissen würde.“ Ob das seine Abteilung überleben würde, kann er nicht sagen: „Das kommt darauf an, ob die Kinder und deren Eltern so viel Geduld aufbringen. Diese Situation war die Schlimmste, die uns passieren konnte.“