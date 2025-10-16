„Ich habe keine Tochter“: Schockanruferin scheitert in Augsburg auch an 85-jähriger Rentnerin

Eine bislang unbekannte Täterin hat sich am Mittwoch am Telefon gegenüber einer Seniorin aus Haunstetten als Polizeibeamtin ausgegeben und versucht, 50.000 Euro zu erbeuten. Es ist nicht der einzige Betrugsversuch dieser Art, den die Polizei meldet.

Bei der 70 Jahre alten Haunstetterin rief gegen 11.45 Uhr eine Unbekannte mit anonymer Telefonnummer an. Die Täterin gab laut Polizei an, dass die Tochter der Seniorin einen schweren Unfall verursacht habe. Die Untersuchungshaft könne nur bei Zahlung von 50.000 Euro Kaution verhindert werden, log sie. Die Frau durchschaute den Betrug. Wie die Polizei betont, verhielt sie sich richtig. Während des Telefonats informierte der Ehemann der 70-Jährigen die richtige Polizei. Die Täterin bemerkte dies offenbar und beendete das Gespräch. Es kam zu keiner Geldübergabe. Es gab einen weiteren Vorfall.

Polizei berichtet: Schockanrufe bei Seniorinnen in Augsburg

Auch bei einer 85-Jährigen im Hochfeld klingelte am Mittwoch gegen 15 Uhr das Telefon. Diesmal gab sich eine unbekannte Täterin als Tochter der Angerufenen aus. Wieder die Masche: Es habe einen Unfall gegeben, sie brauche Geld. Die Seniorin gab an, keine Tochter zu haben und legte auf. Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Betrugs und warnt erneut.

Bei den sogenannten Schockanrufen brächten Täter ihre Opfer durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben. Zielgruppe der Täter seien aber nicht nur Seniorinnen und Senioren, sondern auch jüngere Personen. Um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen, weist die Polizei darauf hin, dass sie am Telefon niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände als Kaution bitten werde. Weitere Tipps der Polizei: „Übergeben sie nie Geld an unbekannte Personen. Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer. Suchen sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus. Verständigen sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.“ (ina)