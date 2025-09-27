Schönheits-OP nach der Schwangerschaft: Eine junge Mutter spricht offen über ihr „Mommy Makeover“

Katrin Hübner zögert kurz, dann streicht sie sich eine Haarsträhne hinters Ohr und sagt: „Ich will mich endlich wieder im Bikini wohlfühlen, nicht immer schnell was drüberziehen.“ Es ist der 30. April, sie sitzt im Besprechungszimmer der Praxis von Dr. Philip Metz am Moritzplatz in Augsburg. Neben ihr ihr Mann Michael, vor ihr ein Stapel Aufklärungsbögen und die Aussicht auf eine Operation.
