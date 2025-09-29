Icon Menü
Schönheits-OP: Eine junge Mutter erzählt von ihrem „Mommy Makeover“ in Augsburg

Katrin Hübner vor ihrem „Mommy Makeover“: Sie wünscht sich eine Bruststraffung sowie eine Fettabsaugung an Bauch und Oberschenkeln.
Foto: Marcus Merk
Augsburg

Schönheits-OP nach der Schwangerschaft: Eine junge Mutter spricht offen über ihr „Mommy Makeover“

Eine Schwangerschaft hinterlässt Spuren, viele Frauen hadern damit. Immer mehr entscheiden sich für eine Schönheits-OP. Eine junge Mutter berichtet – vor und nach ihrem Eingriff.
Von Daniela de Haen |
    • |
    • |
    • |

    Katrin Hübner zögert kurz, dann streicht sie sich eine Haarsträhne hinters Ohr und sagt: „Ich will mich endlich wieder im Bikini wohlfühlen, nicht immer schnell was drüberziehen.“ Es ist der 30. April, sie sitzt im Besprechungszimmer der Praxis von Dr. Philip Metz am Moritzplatz in Augsburg. Neben ihr ihr Mann Michael, vor ihr ein Stapel Aufklärungsbögen und die Aussicht auf eine Operation.

