Schon mal im Konzert eingeschlafen: Was der Kulturstaatsminister bei Klassik Radio verrät

Hoher Besuch bei Klassik Radio in Augsburg: Kulturstaatsminister Wolfram Weimer war zu Gast im Studio des Radiosenders, der in der Fuggerstraße am Stadtmarkt beheimatet ist. Im Gespräch mit den Moderatoren Alexandra Berger und Thomas Ohrner sprach Weimer über seine Liebe zur klassischen Musik. Er sei auch schon einmal in einem Neujahrskonzert eingeschlafen, als die Silvesternacht zu lang war. „Aber in Bayreuth ist mir das noch nie passiert“, verrät er.

Deutschland sei in Sachen Oper „Weltmarktführer“, betonte Weimer im Interview. „Wir haben in Deutschland 80 Spielstätten. Ich glaube, ein Drittel des Weltmarkts findet bei uns statt.“ Für ihn habe es auch eine Bedeutung, sich schön anzuziehen, wenn er eine Oper besuche. „Man macht etwas Besonderes. Das hat auch was mit Würdigung zu tun für die Künstler, aber auch für die anderen und für das Ereignis an sich.“

Im Konzert schaltet der Minister sein Handy auf Flugmodus

Das emotionalste Konzerterlebnis sei aber das erste Klavierkonzert der eigenen Söhne gewesen. Als Lieblingsfilmmusik nannte der 60-Jährige Indiana Jones. Vor einem halben Jahr habe er mit seiner Frau im Kino gesessen, als Friedrich Merz anrief. Damals sei er herausgegangen, um mit ihm zu telefonieren. Bei einem Konzert würde das nicht passieren. „Da schalte ich auf Flugmodus und dann ist das Telefon mal aus.“ (ziss)