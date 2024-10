Anwohner findet zwei Meter lange Schlange

Schreckmoment in einem Innenhof in Oberhausen: Wie die Polizei berichtet, hat ein Anwohner bereits am Montagabend gegen 20.50 Uhr im Innenhof seines Wohnanwesens in der Äußeren Uferstraße eine Schlange entdeckt.

Das Tier war etwa zwei Meter lang. Die Feuerwehr nahm die Schlange in Obhut. Sie soll einer Python ähneln. Zwischenzeitlich wurde sie in eine Tierarztpraxis für exotische Tiere gebracht.

Die Polizei bittet nun um Hinweise zum Eigentümer der Schlange unter 0821/323-2510. (ina)