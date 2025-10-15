Was steckt hinter den Schüssen auf die Loco-Bar in Augsburg-Oberhausen?

Der Mann, der von Gästen als Betreiber der „Loco Bar“ vorgestellt wurde, machte einen freundlichen Eindruck. Er musste gerade den Schock seines Lebens überstanden haben; im Mai war auf sein Lokal in der Donauwörther Straße in Oberhausen geschossen worden. An der Fassade und in der Fensterfront waren noch die Einschusslöcher zu sehen. So etwas kann einen nicht kaltlassen. Doch mit der Presse sprechen wollte er nicht. Vielleicht aus gutem Grund: Am Dienstag dieser Woche nahmen ihn Polizeibeamte im Zuge einer regelrechten Verhaftungswelle im Raum Augsburg fest. Es geht bei den Ermittlungen um Koks-Handel in größerem Ausmaß, um einen möglichen Banden-Konflikt – und um die Schüsse, die von der Polizei als versuchter Mord gewertet werden.

Wie berichtet, führten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag eine große Aktion durch. Fünf Männer und zwei Frauen im Alter von 21 bis 27 Jahren wurden festgenommen. Alle sieben Verdächtigen, teils syrische, teils deutsche Staatsangehörige, sitzen seither in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: illegaler Handel mit Betäubungsmitteln, also Drogen. Die Maßnahme basierte auf Erkenntnissen der „Ermittlungsgruppe Hettenbach“, die im Mai nach den Schüssen auf die Bar in Oberhausen von der Kripo ins Leben gerufen worden war. Die Ermittler der EG durchforsteten Wohnungen, beschlagnahmten Beweismittel, die Beschuldigten wurden einem Haftrichter vorgeführt. Nun sitzen sie in U-Haft. Unter ihnen war nach Recherchen unserer Redaktion auch ein Brüderpaar: der offizielle Betreiber der „Loco Bar“ und sein Bruder, den die Beamten offenbar für den eigentlichen Kopf hinter dem Lokal halten. Die kleine Wirtschaft an der Wertachbrücke war vor allem bei Menschen mit arabischen Wurzeln beliebt; derzeit ist sie offenbar geschlossen.

Hinter den Schüssen auf eine Augsburger Bar soll Bandenkonflikt stecken

Schon länger wird vermutet, dass hinter den Schüssen im Mai eine Art Bandenkonflikt steckt, bei dem auch die Herkunft der Beteiligten eine Rolle spielen könnte. In der Donauwörther Straße hatte es bereits im März einen Einsatz in einem benachbarten, inzwischen geschlossenen Lokal gegeben. Das Restaurant „Prizreni“ befand sich nur zwei Häuser neben der Bar, es bot Spezialitäten vom Balkan an und wurde dem Vernehmen nach auch vielfach von Menschen besucht, die ihre Wurzeln in Ländern des ehemaligen Jugoslawiens haben. An der Eingangstür dort sind bis heute Reste eines Polizeisiegels zu erkennen.

Polizeisiegel an der Tür des Lokals Pizreni: Gab es Streit mit Leuten aus der Loco-Bar? Foto: Jan Kandzora (Archiv)

Von Insidern aus Oberhausen hieß es schon vor Monaten, dass Besucher aus der „Loco Bar“ mit Gästen aus dem Balkan-Restaurant in einen Konflikt geraten seien. Worum es dabei ging, ist unklar; allerdings soll es nach Angaben von Anwohnern im örtlichen Umfeld der Lokale in der Donauwörther Straße immer wieder zu Drogendelikten gekommen sein. Besteht ein Zusammenhang zwischen den Schüssen auf die Bar im Mai und den Ereignissen wenige Wochen zuvor im Nachbar-Lokal?

Schüsse in der Donauwörther Straße in Augsburg: Die Täter sind noch nicht gefasst

Klar ist: Die Verhaftungswelle an diesem Dienstag war nicht die erste Aktion, die auf Erkenntnissen der „EG Hettenbach“ basierte. Nach Informationen unserer Redaktion nahmen die Beamten aufgrund ihrer Ermittlungen bereits vor gut zwei Wochen mindestens drei Verdächtige fest, denen ebenfalls Drogenhandel vorgeworfen wird, unter ihnen offenbar mindestens eine Person mit Wurzeln im früheren Jugoslawien. Ob ein Zusammenhang mit den Festnahmen vom Dienstag besteht, ist unklar, es wäre aber naheliegend.

Zumal es in beiden Fällen um ähnliche Vorwürfe gehen soll. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Verdächtigen in Geschäfte mit Kokain verstrickt waren, teils offenbar auch mit Cannabis. Kokain ist nach Erkenntnissen von Experten in Augsburg zuletzt vermehrt gehandelt und konsumiert worden; die frühere „Eliten-Droge“ soll längst in allen Gesellschaftskreisen angekommen sein.

Rauschgift-Verfahren in Augsburg: Kokain wird in der Stadt immer beliebter

Viele Hintergründe sind noch nicht bekannt – etwa, um welche Mengen Rauschgift es geht, welche Erkenntnisse zu den mindestens zehn Verhaftungen führten und welche konkrete Tatbeteiligung die Polizei und die Staatsanwaltschaft bei den einzelnen Verdächtigen annehmen. Oft ist es in ähnlich gelagerten Fällen so, dass es Chefs gibt, die den Drogenhandel koordinieren, und Mittäter, die etwa das Rauschgift einkaufen, in sogenannten „Bunkern“ lagern oder an Abnehmer verkaufen. Bis zu einem Urteil in einem möglichen Prozess gilt die Unschuldsvermutung; mehrere Anwälte der beschuldigten Männer und Frauen wollten sich auf Anfrage nicht zu den Vorwürfen gegen ihre Mandanten äußern.

Vor allem ist aber noch die Frage offen, wer für die Schüsse im Mai verantwortlich war. Die Tat hatte sich an einem Freitagabend ereignet, während über dem nahen Plärrergelände gerade das traditionelle Feuerwerk bei dem Volksfest gezündet worden war. Es war niemand verletzt worden. Eine Festnahme gab es in diesem Fall noch nicht.