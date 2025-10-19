Schüsse in Augsburger Annastraße: Polizei wird gerufen

Ein Anwohner aus der Annastraße in der Innenstadt hat in der Nacht auf Sonntag gegen 0.45 Uhr die Polizei gerufen, weil er Schussgeräusche gehört hatte.

Polizei nimmt jungen Mann nach Schüssen in der Augsburger Innenstadt fest

Wie die Polizei berichtet, hatte offenbar ein 20-Jähriger mit einer Schreckschusswaffe Schüsse in die Luft abgegeben. Als die Polizeistreife am Einsatzort eintraf, ergriff der junge Mann die Flucht, er konnte aber wenig später festgenommen werden.

Im näheren Umfeld fanden die Beamten eine Schreckschusspistole, die dem Mann zugeordnet und sichergestellt wurde. Jetzt wird wegen Verstößen gegen das Waffengesetz gegen ihn ermittelt.

Die Polizei weist darauf hin, keine Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in der Öffentlichkeit mitzuführen. Dies stellt in der Regel eine Gefahr für alle Beteiligten dar und kann zudem zu strafrechtlichen Konsequenzen führen. (ina)