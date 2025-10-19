Icon Menü
Schüsse in Augsburger Annastraße: Polizei wird gerufen

Augsburg-Innenstadt

Schüsse in Augsburger Annastraße: Polizei wird gerufen

Ein Anwohner aus der Annastraße in der Augsburger Innenstadt hat die Polizei alarmiert, weil er Knallgeräusche gehört hatte. Was sich dann herausstellte.
    Die Polizei ist nach Schussgeräuschen in die Annastraße ausgerückt und nahm einen 20-Jährigen fest.
    Die Polizei ist nach Schussgeräuschen in die Annastraße ausgerückt und nahm einen 20-Jährigen fest. Foto: Peter Fastl (Archivbild)

    Ein Anwohner aus der Annastraße in der Innenstadt hat in der Nacht auf Sonntag gegen 0.45 Uhr die Polizei gerufen, weil er Schussgeräusche gehört hatte.

    Polizei nimmt jungen Mann nach Schüssen in der Augsburger Innenstadt fest

    Wie die Polizei berichtet, hatte offenbar ein 20-Jähriger mit einer Schreckschusswaffe Schüsse in die Luft abgegeben. Als die Polizeistreife am Einsatzort eintraf, ergriff der junge Mann die Flucht, er konnte aber wenig später festgenommen werden.

    Im näheren Umfeld fanden die Beamten eine Schreckschusspistole, die dem Mann zugeordnet und sichergestellt wurde. Jetzt wird wegen Verstößen gegen das Waffengesetz gegen ihn ermittelt.

    Die Polizei weist darauf hin, keine Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in der Öffentlichkeit mitzuführen. Dies stellt in der Regel eine Gefahr für alle Beteiligten dar und kann zudem zu strafrechtlichen Konsequenzen führen. (ina)

