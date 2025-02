Baustellen, Schulklos, Schüler-Laptops: In diesen Bereichen ist Augsburg gefordert

Großbaustellen, Neubauten, umfangreiche Projekte und einzelne Maßnahmen: Im Bereich von Schulen und Kitas tut sich in Augsburg einiges. Es müsse auch viel geschehen, weil sich die Bausubstanz in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten kontinuierlich verschlechtert habe, so Bildungsreferentin Martina Wild (Grüne). Gemeinsam mit ihrem Team gab sie am Dienstag einen Überblick über die diesjährigen Maßnahmen. Auch in den kommenden Jahren müssten „Rekordsummen“ in den Bereich gesteckt werden, damit der Schul- und Kita-Bau vorankomme. „Es ist eine Daueraufgabe.“ Ein Überblick.

Neue Realschule im Augsburger Osten Eine dritte staatliche Realschule wird in Augsburg gebaut, so viel steht fest. Momentan wird noch geprüft, welcher Standort dafür der geeignetste ist. Geprüft werden Flächen an der Hans-Böckler-, Albrecht-Dürer-(Nähe Bayernkolleg), Derchinger (zwei potenzielle Standorte) und der Zugspitzstraße. Laut Bildungsreferentin Martina Wild sei derzeit unter anderem das Sportamt damit beschäftigt, den Bedarf der Vereine festzustellen, die am Grundstück an der Zugspitzstraße angesiedelt sind. Das Liegenschaftsamt sei mit rund 30 privaten Grundstückseigentümern im Gespräch. „Neben der Grundstücksverfügbarkeit und den Gesamtkosten spielen auch Belange der Anbindung an ÖPNV, der Schaffung von Synergien und einer Öffnung ins Quartier eine gewichtige Rolle“, so Wild.

Schulhausreinigung Bei der Fremdreinigung an Schulen sind laut Wild Kosten und Unzufriedenheit angestiegen. An drei Grundschul-Standorten - Drei-Auen-, Elias-Holl-Grundschule und später auch der neuen Johann-Strauß-Grundschule - soll deshalb ein Konzept für die Reinigung in Eigenregie erstellt und umgesetzt werden. Der Bildungsausschuss stimmt darüber am Donnerstag ab.

Großbaustellen Schulen Die neue Johann-Strauß-Grundschule in Haunstetten nimmt Formen an. „Der Rohbau steht“, sagt Reinhard Maier, Leiter des Amts für Bildungsimmobilienmanagement (BIM). Demnächst stehe der Innenausbau an, in diesem Jahr werde auch das Mobiliar für den Neubau angeschafft. Die Grundschule zählt neben der Generalsanierung des Rudolf-Diesel-Gymnasiums und der FOS/BOS/RWS zu den aktuell größten Schaubaumaßnahmen in Augsburg. Durch eine Neuausschreibung der Estricharbeiten im Schulzentrum am Alten Postweg komme es zu einer „kleinen Bauzeitverschiebung“, so Maier.

Einzelmaßnahmen Schulbau Die Spannbreite der einzelnen Baumaßnahmen an den Schulen ist groß: Sie reicht in diesem Jahr von der Installierung eines Zauns und einer Videoanlage (Kosten von rund 60.000 Euro) - beides war wegen Vandalismus notwendig - bis zu umfangreicheren Maßnahmen an der Bertolt-Brecht-Realschule. Dort sollen die Trinkwasserversorgung und die Umkleiden der Turnhallen saniert werden. Kostenpunkt: 1,8 Millionen Euro.

Kita-Plätze sind in Augsburg noch immer Mangelware

Neubau Kitas Augsburg ist eine wachsende Stadt, Kita-Plätze sind nach wie vor Mangelware. Abhilfe sollen neu gebaute Kitas schaffen, die teils in Trägerschaft der Stadt errichtet werden, wie etwa der Neubau der Kita Lützowstraße (Übergabe an Bauherren voraussichtlich 3. Quartal) oder der Neubau in der Neuburger Straße, der im kommenden Jahr fertiggestellt werden soll. Auch freie Träger bauen derzeit Kitas im Stadtgebiet, etwa der Träger „Kinderfan“ in der Kurt-Schumacher-Straße, die evangelische Kirche (ekita.net) in der Maschenbauerstraße oder „Paula & Max“ in der Eberlestraße.

Digitalisierung In den vergangenen Jahren ist in diesem Bereich durch Förderprogramme von Bund und Land viel passiert. Verschiedene Förderprogramme liefen aus. „Nun versuchen wir, mit eigenen Mitteln weiterzumachen“, erklärt Marcus Radewahn, der für die IT zuständig ist. Fünf Grundschulen und Förderzentren könnten für rund eine Million Euro vernetzt werden. Die Digitalisierung der Kitas werde in den kommenden Jahren ebenfalls ein Thema. Derzeit sichte er die Einrichtungen. Neben der Erneuerung der Medientechnik fordere ihn und sein Team derzeit auch das neue Förderprogramm des Freistaats „Digitale Schule der Zukunft“.

Schultoiletten Rund zwei Millionen Euro könnten mit dem Start des Sanierungsprogramms für Schultoiletten in die Sanierung von Toilettenanlagen gesteckt werden. Vorerst könnten so nur die dringlichsten Maßnahmen an fünf bis sechs Schulen realisiert werden, so Wild. Der Sanierungsbedarf der WC-Anlagen werde auf über 18 Millionen Euro geschätzt.

Karstadt Derzeit wird geprüft, ob die ehemalige Karstadt-Immobilie für den schulischen Bereich genutzt werden kann. Möglich wäre im zweiten bis vierten Obergeschoss eine Unterbringung von Klassen aus diversen Schulen im Innenstadtbereich, vorrangig vom Holbein-Gymnasium, so Wild. „Dafür braucht es aber eine bessere Belichtung, durch einen Atriumhof, eine Öffnung der Fassade und weitere Fenster.“