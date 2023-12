Augsburg

vor 18 Min.

Neue Realschule im Augsburger Osten geplant: Druck auf die Stadt nimmt zu

Plus Eine Bürgerinitiative dringt auf eine rasche Umsetzung einer neuen Realschule im Augsburger Osten. Die Stadt prüft nun eine Zwischenlösung.

Von Miriam Zissler

In Geschäften, Betrieben und Kultureinrichtungen im Augsburger Osten und darüber hinaus liegen derzeit Unterschriftenlisten aus. Wer dort unterzeichnet, unterstützt eine Petition, die sich für einen beschleunigten Bau der geplanten Realschule in Lechhausen einsetzt. Hinter der Forderung "Realschule jetzt!" steht eine überparteiliche Bürgerinitiative: die Aktion Lechhausen. Bis zu neun Jahre könne es laut Stadt dauern, bis das Bauprojekt realisiert werde. Für das breite Bündnis an Akteuren ist das ein zu langer Zeitraum. Sie stellen zwei Forderungen an die Stadt. Die prüft eine Zwischenlösung.

Roman Mönig und seine Mitstreiter geben Gas. Sie informieren an Infoständen über ihr Vorhaben. Der Vorsitzende der SPD-Lechhausen arbeitet dafür Hand in Hand mit Vertretern anderer Ortsvereine, anderer Parteien und Jugendorganisationen und sie werden unterstützt von Gewerkschaften, Vereinen und Einzelpersonen. Die Bürgerinitiative fordert in ihrer Petition dazu auf, die Realschule Lechhausen an der Hans-Böckler-Straße in einem beschleunigten Verfahren zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens aber in den nächsten fünf Jahren, zu errichten. Die dazugehörige Turnhalle soll in drei Jahren eröffnet werden. Mönig: "Als Jugendtrainer bekomme ich es jeden Winter mit, wie schlecht die Hallensituation im Augsburger Osten ist. Wir brauchen dringend mehr Turnhallenkapazitäten", betont er und erklärt, dass die Halle bereits bei den Planungen der Schule ausgekoppelt werden sollte, damit eine schnellere Umsetzung möglich wird.

