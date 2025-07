Schulen: SPD wirft Stadt Planlosigkeit vor

Nach der Absage des Landkreises Augsburg an die Stadt für ein gemeinsames Gymnasium übt die SPD-Fraktion im Augsburger Stadtrat deutliche Kritik an der Stadtregierung. Es gebe kein Konzept, um auf die seit Jahren absehbar steigenden Schülerzahlen zu reagieren, so die SPD. „Wieder beginnt ein neues Schuljahr ohne eine Realschule im Augsburger Osten, obwohl diese seit Jahren dringend gebraucht wird. Und nun scheitert auch noch das Projekt eines gemeinsamen Gymnasiums mit dem Landkreis. Das ist bereits die zweite Schule, die die Bildungsbürgermeisterin in dieser Amtszeit nicht auf den Weg bringen konnte“, kritisiert Stadträtin Tatjana Dörfler Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne). Zugleich würden weitere Lösungsansätze - etwa eine Zusammenarbeit mit dem Schulwerk der Diözese - nicht vorangetrieben. Man hoffe, dass die Stadt wenigstens die Umnutzung des Karstadt-Gebäudes zur Schule umsetze - eine Idee, die die SPD für sich reklamiert. Die Stadt solle nun konkrete und verlässliche Planungen vorlegen. (skro)

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SPD Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis