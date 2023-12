Schneechaos in Augsburg: Diese Schulen öffnen am Dienstag wieder

Nach dem starken Wintereinbruch bleiben 20 Schulen im Augsburger Stadtgebiet am Montag geschlossen. Nun ist klar: Die meisten werden am Dienstag wieder öffnen.

Früher als zunächst erwartet ist die Entscheidung gefallen, welche der gesperrten Schulen in Augsburg am Dienstag wieder öffnen werden. Grundlage waren statische Messungen, denen die verschiedenen Gebäude im Lauf des Montags unterzogen worden waren. Wie erwartet, bleiben manche Schulen zunächst weiterhin gesperrt. Dies ist dem Vernehmen nach jedoch nicht Beschädigungen geschuldet, sondern eine Vorsichtsmaßnahme.

Folgende Schulgebäude werden ab Dienstag in Augsburg wieder geöffnet:

Peutinger-Gymnasium

St. Georg Grund- und Mittelschule

Berufsschule 6

Simpertschule

Werner-Egk-Grundschule

Grundschule Inningen

Grundschule Firnhaberau

Kapellen Mittelschule

Fachakademie für Hauswirtschaft

Werner Siemens Grund und Mittelschule

Grundschule Hammerschmiede

Gymnasium St. Stephan

Holbein Gymnasium

Maria-Theresia-Gymnasium

Löweneck Grund- und Mittelschule

Folgende Schulen bleiben vorerst geschlossen:

RWS/FOS/ BOS – Verbindungsgang und Klassentrakt (nicht betroffen sind die Interimscontainer)

– Verbindungsgang und Klassentrakt (nicht betroffen sind die Interimscontainer) Kerschensteiner Grund- und Mittelschule – Schulgebäude

– Schulgebäude Wittelsbacher-Grundschule – Schulgebäude

Kriegshaber-Grundschule

Elias-Holl-Grundschule (Grund ist hier nicht die Schneelast auf dem Gebäude, sondern der durch beschädigte Bäume gefährdete Zugang)

Folgende Turnhallen sind gesperrt:

Turnhalle Berufsschule 6 (seit Montag)

Berufsschule 6 (seit Montag) Turnhalle Hans-Adlhoch-Grund- und Mittelschule (seit Montag)

Hans-Adlhoch-Grund- und (seit Montag) Turnhalle der Grundschule Hochzoll-Süd

Grundlage für die Entscheidung der Stadt waren die Ergebnisse, die zwei stationär installierte Schneewaagen auf städtischen Schuldächern ergeben hatten. Für die städtischen Schulen gibt es eine Tabelle, welche Schneelasten man im Hinblick auf den jeweiligen Zustand und die Dachkonstruktion als vertretbar ansieht. Neubauten sind von der Problematik nicht betroffen, bei einer Reihe von älteren Bauten bei Augsburger Schulen wollte die Stadt aber angesichts des Schneefalls auf Nummer sicher gehen.

23 Bilder Schnee-Chaos und Winter-Spaß in Augsburg Foto: Michael Hochgemuth

Die Sperrung von Gebäuden in diesem Ausmaß bei Schneefall gab es in der Vergangenheit nicht – auch bei den massiven Schneefällen im Frühjahr 2006 wurden nur vereinzelte Gebäude gesperrt. Damals wurden vorsichtshalber mehrere Dächer von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk geräumt, weil unklar war, wie sich die Schneefälle weiter entwickeln. Inwieweit aktuell die Räumung von Dächern an Schulen und Bädern ins Auge gefasst wird, war am Montag zunächst unklar. Nach dem Einsturz der Eishalle in Bad Reichenhall im Januar 2006 mit Todesopfern war die Tragfähigkeit von Dächern unter Schneelast stärker in den Blickpunkt gerückt.

20 Schulen in Augsburg bleiben wegen starker Schneefälle geschlossen

Nach dem massiven Wintereinbruch waren 20 städtische Schulen in Augsburg – darunter Grund- und Mittelschulen ebenso wie Gymnasien – ganz oder teilweise gesperrt worden. Als Grund nannte die Stadt die Schneemassen auf den Dächern, die weitergehende statische Messungen erforderlich machten. Eltern wird empfohlen, sich über die entsprechenden Schul-Portale zu informieren. An betroffenen Grund- und Mittelschulen wird jeweils eine Notbetreuung angeboten, Gymnasien und Realschulen wichen teils auf Distanzunterricht aus.

Lesen Sie dazu auch