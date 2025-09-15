Fake News, KI, Ernährung: Was Augsburger Schüler künftig außer Mathe und Deutsch lernen

Am Dienstag beginnt das neue Schuljahr. Dann wird sich für Mittelstufenschüler, die das Jakob-Fugger-Gymnasium, Maria-Theresia-Gymnasium, die Reischlesche Wirtschaftsschule oder die Agnes-Bernauer-Realschule besuchen, etwas ändern: Sie erhalten Unterricht in Future Skills, also in Zukunftskompetenzen, die ihnen helfen sollen, sich in einer schnell wandelnden Welt zurechtzufinden. Die Stärkung des Bezugs zu Lebenswelten und Praxis hat an allen Schulen in Bayern Einzug gehalten. Augsburg geht in diesem Bereich seinen eigenen Weg.

Das bayerische Kultusministerium verfolgt mit dem Konzept „Alltagskompetenzen – Schule fürs Leben“ das Ziel, Schülerinnen und Schüler auf ein selbstbestimmtes und verantwortungsbewusstes Leben vorzubereiten. In Rahmen von Projektwochen soll neben der Vermittlung von Wissen und Können auch Herz und Charakter der Heranwachsenden gebildet und somit auch ihre Persönlichkeitsentwicklung unterstützt werden. Augsburg hat in diesem Bereich einen eigenen Weg eingeschlagen.

Icon vergrößern Über ein Jahr haben sich Vertreter von vier städtischen Schulen Gedanken zu einem Lehrplan gemacht: Die Future Skills sollen Schüler fit für die Zukunft machen. Foto: Miriam Zißler Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Über ein Jahr haben sich Vertreter von vier städtischen Schulen Gedanken zu einem Lehrplan gemacht: Die Future Skills sollen Schüler fit für die Zukunft machen. Foto: Miriam Zißler

„In einer Zeit tiefgreifender gesellschaftlicher, technologischer und beruflicher Veränderungen wollen wir Schülerinnen und Schüler gezielt auf die Herausforderungen von Morgen vorbereiten – mit Kompetenzen, die weit über klassisches Fachwissen hinausgehen“, betont Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) auf Anfrage. Besonders sei, dass die kommunalen weiterführenden Schulen schulübergreifend ein gemeinsames Curriculum, also einen Lehrplan, entwickelt haben.

Themen darin sind unter anderem der Umgang mit Künstlicher Intelligenz oder Social Media, die eigene Darstellung im Netz, kritische Informationsbeschaffung in Zeiten von Fake News, Ernährung, Ehrenamt, nachhaltiges Leben in Haushalt, Beruf und Schule, Herausforderungen durch digitales Zahlen mit beispielsweise Paypal oder Verlockungen durch Ratenzahlungen. „Wir wollen die Schüler fit für die Zukunft machen“, betont Katja Bergmann, Schulleiterin des Maria-Theresia-Gymnasiums (MTG).

Problemlösung soll geübt, kritisches und kreatives Denkvermögen geschult werden

Future Skills sind die Fähigkeit der Anpassung und Kommunikation, Problemlösung, emotionale Intelligenz, digitale Kompetenzen, kritisches und kreatives Denkvermögen sowie Teamgeist. Vertreter der vier Schulen haben im vergangenen Jahr ein Curriculum ausgearbeitet, wie Schülern diese Fähigkeiten vermittelt werden können. An vielen Schulen in Deutschland sind diese Schlüsselkompetenzen bereits Thema, die Herangehensweise ist oft unterschiedlich. In München bekommen Schülerinnen und Schüler beispielsweise Trainings in Form von Workshops. Das Projekt soll einen Mehrwert für die Chancengleichheit aller Schüler, unabhängig vom Elternhaus bieten, betont die Stadt München.

In Augsburg ist in den Mittelstufen der vier Schulen eine wöchentliche Schulstunde für die Vermittlung der Future Skills vorgesehen. Jede Schule wählt für die Umsetzung ihr eigenes Konzept. So sollen am MTG alle zwei Wochen zwei Schulstunden unterrichtet werden, am Fugger-Gymnasium soll es im Jahr zwölf Module á drei Schulstunden geben.