Schutz vor Hacker-Angriffen: Es braucht mehr digitale Bildung

Dass Hacker inzwischen Service-Hotlines für ihre Opfer anbieten, klingt wie Satire, scheint aber Realität. Cyberkriminalität ist zu einem milliardenschweren Geschäftsmodell geworden: professionell, international vernetzt und hoch spezialisiert. Doch während auf der Seite der Angreifer ganze Organisationen arbeiten, steht auf der anderen Seite, im Fall von Privatpersonen, meist ein einzelner Mensch ohne großes Fachwissen.
Während sich Unternehmen, wenn auch mit einem finanziellen Mehraufwand, spezialisierte IT-Abteilungen aufbauen können, sind Privatpersonen ihre eigene Firewall. Sie müssen sich in Eigenregie beibringen, wie man Phishing-Mails oder gefälschte QR-Codes erkennt und Datendiebstahl vorbeugt. Sein Wissen dabei stets auf aktuellem Stand zu halten, wird angesichts des Tempos, in dem Kriminelle neue Methoden entwickeln, zunehmend schwieriger.
Es braucht Wissen, um sich vor Internetkriminalität zu schützen
Digitale Sicherheit ist kein rein technisches Thema, sondern eine Frage der Aufklärung. Jede und jeder muss lernen, sich in Zeiten zunehmender Digitalisierung im Netz zu schützen. Es ist Eigeninitiative gefragt, aber auch Schulen, Medien, Polizei und Politik tragen Verantwortung, dieses Wissen zugänglich zu machen. Nur wer versteht, wie Angriffe funktionieren, kann sich auch wehren.
Manchmal reicht es doch schon, sich auf seinen gesunden Menschenverstand zu verlassen. Warum wird von so vielen immer noch ein Passwort und dieses auch noch meist nach dem Motto 123456a oder ähnlich für alle Zugänge verwendet? Warum muss so ziemlich alles und jedes im Internet gepostet werden, einschl. der Urlaubszeit, Urlaubsfotos etc.; d.h. Einladung an Einbrecher. Warum glaubt man immer noch, dass man auf alles und jedes mit Email reagieren muss? Warum wird immer noch massig unverschlüsselt kommuniziert? Warum glauben immer noch so viele, man hätte doch nichts zu verbergen und könne somit getrost getracked werden; siehe Cookies. Und dies ist noch die harmlose Variante. Usw. usw.
