Schutz vor Hacker-Angriffen: Es braucht mehr digitale Bildung

Dass Hacker inzwischen Service-Hotlines für ihre Opfer anbieten, klingt wie Satire, scheint aber Realität. Cyberkriminalität ist zu einem milliardenschweren Geschäftsmodell geworden: professionell, international vernetzt und hoch spezialisiert. Doch während auf der Seite der Angreifer ganze Organisationen arbeiten, steht auf der anderen Seite, im Fall von Privatpersonen, meist ein einzelner Mensch ohne großes Fachwissen.

Während sich Unternehmen, wenn auch mit einem finanziellen Mehraufwand, spezialisierte IT-Abteilungen aufbauen können, sind Privatpersonen ihre eigene Firewall. Sie müssen sich in Eigenregie beibringen, wie man Phishing-Mails oder gefälschte QR-Codes erkennt und Datendiebstahl vorbeugt. Sein Wissen dabei stets auf aktuellem Stand zu halten, wird angesichts des Tempos, in dem Kriminelle neue Methoden entwickeln, zunehmend schwieriger.

Es braucht Wissen, um sich vor Internetkriminalität zu schützen

Digitale Sicherheit ist kein rein technisches Thema, sondern eine Frage der Aufklärung. Jede und jeder muss lernen, sich in Zeiten zunehmender Digitalisierung im Netz zu schützen. Es ist Eigeninitiative gefragt, aber auch Schulen, Medien, Polizei und Politik tragen Verantwortung, dieses Wissen zugänglich zu machen. Nur wer versteht, wie Angriffe funktionieren, kann sich auch wehren.