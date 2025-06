Schwäbisches Handwerkermuseum in Augsburg feiert 40. Geburtstag

Die Handwerkskammer für Schwaben ist die einzige deutsche Handwerkskammer mit einem eigenen Museum. 1985 hat sie das Schwäbische Handwerkermuseum eröffnet. Es zeigt detailgetreu nachgebildete Werkstätten und handwerkliche Dokumentationen, die altes Handwerk wieder lebendig machen. Zum Jubiläum gibt es dazu einige Neuerungen.

Unter anderem wird ein historisches Uhrwerk aus dem 18. Jahrhundert zu sehen sein, in einer Zeitreise-Fotoausstellung wird die Geschichte des Brunnenmeisterhauses und des Handwerkerhofs bis zur Eröffnung des Museums 1985 dargestellt und es wird einen neuen Werkstätten-Audioguide für Besucher geben.

Handwerkermuseum ist bei der Langen Kunstnacht für Besucher geöffnet

Zuletzt kamen bis zu 25.000 Gäste pro Jahr ins Museum. Seit seiner Eröffnung sind mehr als eine Million Besucher in die Geschichte des Handwerks eingetaucht. Am Samstag, 28. Juni, wird das Jubiläum unter dem Motto „Zurück in die Zukunft“ vor Ort mit Wegbegleitern und geladenen Gästen gefeiert und ist als Programmpunkt der Langen Kunstnacht von 18 bis 22 Uhr für Besucher geöffnet. (AZ)