Schwarz-Grün drängt auf Tempo 30 am Klinkerberg in der Augsburger Innenstadt

Die schwarz-grüne Rathauskoalition fordert von der Bauverwaltung nochmal eine intensive Prüfung für eine Tempo-30-Regelung am Klinkerberg. In den vergangenen Wochen habe es dort mehrere Unfälle gegeben, die zeigten, dass gehandelt werden müsse. Die bisherige Verkehrsregelung jedenfalls werde „den Anforderungen an die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nicht gerecht“, heißt es in einer Erklärung.

„Sicherheit am Klinkerberg darf keine Frage des Zufalls sein“

Neben einem Tempolimit solle geprüft werden, ob die bisherige Einbahnregelung so Bestand haben solle. In die Angelegenheit hat sich auch Bürgermeister Bernd Kränzle (CSU) eingeschaltet. „Jede Maßnahme, die das Tempo senkt, schützt Leben und erhöht die Reaktionszeit für alle Verkehrsteilnehmer – egal ob Autofahrer, Radfahrer oder Fußgänger. Sicherheit am Klinkerberg darf keine Frage des Zufalls sein“, so Kränzle. Deniz Anan, mobilitätspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion, fordert mehr Kontrollen und einen Bericht zu bisherigen Ergebnissen. Dann sei zu prüfen, ob Umbauten nötig seien. Neben einer Verbesserung der Sicherheit gehe es auch um mehr Lebensqualität für die Bewohner des Stadtjägerviertels.

Tempo 30 in der Innenstadt von Augsburg: Es gibt schon länger Diskussionen

Über eine Tempo-30-Regelung am Klinkerberg, der als mehrspurige Einbahnstraße vom Eisstadion hoch zur Schaezlerstraße führt, wird seit mehreren Jahren diskutiert. Stadtrat Raphael Brandmiller (Generation Aux) hatte vor über einem Jahr vehement einen Verkehrsversuch von der Stadt gefordert, den diese aus rechtlichen Gründen ablehnte. Objektiv bestehe dort keine Gefahr, wenn man die Unfallzahlen betrachte. Im Bauausschuss des Stadtrats gab es einen heftigen Wortwechsel (wir berichteten). CSU und Grüne forderten im Nachgang aber eine Prüfung für Tempo 30, sobald klar ist, wie die überarbeiteten Ausführungsbestimmungen zur Straßenverkehrsordnung aussehen. Diese Diskussion ist inzwischen eineinviertel Jahre her. Anwohner am Klinkerberg fordern seit mehreren Jahren Änderungen.