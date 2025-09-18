"Schwarz-Grün war der Zeitgeist": Diese Optionen sieht Augsburgs CSU-Chef für die nächste Stadtregierung

Die Freien Wähler Augsburg haben jüngst ihr Wahlziel bekannt gegeben: Sie wollen mit der CSU die nächste Augsburger Stadtregierung stellen. Was sagen Sie als CSU-Bezirkschef dazu?
VOLKER ULLRICH: Unser Wahlziel ist, dass die CSU mit Abstand stärkste Kraft im Augsburger Rathaus wird und wir weiter gestalten können, indem wir die Stadtregierung bilden. Wir wollen, dass Eva Weber Oberbürgermeisterin bleibt. Wir wissen realistischerweise auch, dass wir dazu Partner im Rathaus brauchen. Es gab in Augsburg noch niemals eine absolute Mehrheit für eine Partei und es nicht davon auszugehen, dass das 2026 bei der Kommunalwahl der Fall sein wird.
Interview
