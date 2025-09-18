Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

"Schwarz-Grün war der Zeitgeist": Diese Optionen sieht der Augsburger CSU-Chef für die nächste Stadtregierung

Interview

"Schwarz-Grün war der Zeitgeist": Diese Optionen sieht Augsburgs CSU-Chef für die nächste Stadtregierung

CSU-Bezirkschef Volker Ullrich sieht die Grünen künftig nicht mehr in der Verantwortung. Ein Gespräch über Koalitionen, Vertrauen - und die Zersplitterung des Stadtrats.
Von Nicole Prestle
    • |
    • |
    • |
    Ein Bild aus dem Jahr 2020: Eva Weber war gerade zur ersten Augsburger Oberbürgermeisterin gewählt worden. Dass das so bleibt, dafür will sich CSU-Bezirkschef Volker Ullrich auch im Wahlkampf 2026 einsetzen.
    Ein Bild aus dem Jahr 2020: Eva Weber war gerade zur ersten Augsburger Oberbürgermeisterin gewählt worden. Dass das so bleibt, dafür will sich CSU-Bezirkschef Volker Ullrich auch im Wahlkampf 2026 einsetzen. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivfoto)

    Die Freien Wähler Augsburg haben jüngst ihr Wahlziel bekannt gegeben: Sie wollen mit der CSU die nächste Augsburger Stadtregierung stellen. Was sagen Sie als CSU-Bezirkschef dazu?
    VOLKER ULLRICH: Unser Wahlziel ist, dass die CSU mit Abstand stärkste Kraft im Augsburger Rathaus wird und wir weiter gestalten können, indem wir die Stadtregierung bilden. Wir wollen, dass Eva Weber Oberbürgermeisterin bleibt. Wir wissen realistischerweise auch, dass wir dazu Partner im Rathaus brauchen. Es gab in Augsburg noch niemals eine absolute Mehrheit für eine Partei und es nicht davon auszugehen, dass das 2026 bei der Kommunalwahl der Fall sein wird.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden