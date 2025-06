Beißender Brandgeruch in Augsburg: Feuerwehren bekämpfen Großbrand in Oberhausen

Ein Großfeuer ist am frühen Dienstagabend in einem Entsorgungsbetrieb in der Feldstraße in Oberhausen ausgebrochen. Sämtliche Augsburger Feuerwehren werden alarmiert und kämpfen gegen die Flammen. Eine dunkle Rauchwolke steigt am Himmel empor. Die Bevölkerung wird gewarnt. Der beißende Brandgeruch ist sogar in der Innenstadt wahrzunehmen.

Es ist kurz nach 17 Uhr als Einsatzkräfte zu dem Unternehmen, das sich in der Nähe des Gaskessels befindet, alarmiert werden. Die Berufsfeuerwehr rückt als erstes an. Schnell wird klar, dass nachalarmiert werden muss. Aus dem Feuer, das auf dem Gelände eines Schrotthandels in der Feldstraße ausgebrochen ist, hat sich ein Großbrand entpuppt.

Augsburger Feuerwehren in Oberhausen im Einsatz

Wie Manfred Kumpfmüller von der Berufsfeuerwehr berichtet, sind neben seinen Kolleginnen und Kollegen auch die Freiwilligen Feuerwehren Oberhausen, Kriegshaber, Pfersee, Bergheim und Göggingen vor Ort. Sie werden unterstützt von der MAN-Werkfeuerwehr sowie vom Technischen Hilfswerk.

Icon Vergrößern Eine dicke Rauchwolke steigt über Augsburg empor. Rauchwolke steigt Foto: Manfred Aust Icon Schließen Schließen Eine dicke Rauchwolke steigt über Augsburg empor. Rauchwolke steigt Foto: Manfred Aust

Großbrand in Augsburg-Oberhausen: Warnapp Nina schlägt Alarm

Nach ersten Erkenntnissen ist auf dem Gelände Entsorgungsmaterial in Brand geraten. Laut dem Feuerwehrsprecher stehen auch Teile einer Lagerhalle in Flammen. Gegen 18.16 Uhr war das Feuer noch nicht unter Kontrolle. Vielmehr drohte es auf ein Holzlager überzugreifen, so der letzte Stand der Informationen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wird von keinen Verletzten ausgegangen. Allerdings habe ein Feuerwehrmann einen Kreislaufkollaps erlitten, berichtet Kumpfmüller. Über die Warnapp Nina wird die Bevölkerung schnell auf den Großbrand aufmerksam gemacht. Ihnen wird empfohlen, das betroffene Gebiet zu meiden, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Auch sollten Nachbarn darüber informiert werden. Der Brandgeruch ist aufgrund der Wetterlage sogar in der Augsburger Innenstadt zu riechen. Die dunkle Rauchsäule steigt weit in den Himmel empor. Augenzeugen schildern, dass sie sogar im Augsburger Umland zu sehen ist.