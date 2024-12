Schwere Brandstiftungen: Schlägt in Augsburg ein Serientäter zu?

Feuer beim Pflegeheim Christian-Dierig-Haus in Pfersee, Mülltonnen in Lechhausen und der Firnhaberau in Flammen - und nun drei brennende Kleintransporter in Lechhausen: In den vergangenen zwei Wochen mussten die Feuerwehren zu mehreren Bränden in Augsburg ausrücken. Teils entstand dabei hoher Sachschaden. Alle Vorfälle haben eines gemeinsam. Laut Polizei wurden die Feuer gezielt gelegt. Die Taten lassen Erinnerungen an einen Brandstifter aufkommen, der 2023 in der Stadt sein Unwesen trieb und dieses Jahr vor dem Landgericht verurteilt wurde. Geht in Augsburg erneut ein Feuerteufel um? Die Polizei hält das zumindest für möglich.

