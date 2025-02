Schläge und Tritte: Männer verletzen an Oberhauser Bahnhof Fahrgast schwer

Zwei unbekannte Männer haben am Montagabend am Oberhauser Bahnhof mehrere Reisende, die dort warteten, angegriffen. Es kam zu brutalen Szenen, bei denen ein junger Mann schwer verletzt wurde. Nun bittet die Bundespolizei um Zeugenhinweise.

Montagabend, 19.45 Uhr: Am Oberhauser Bahnhof warteten zu der Zeit offenbar einige Menschen auf ihre Zugverbindungen, als sie plötzlich von zwei unbekannten Männern angegangen wurden. Nach Angaben der Bundespolizei belästigte das aggressive Duo mehrere Reisende. Die Situation eskalierte. Wie es weiter heißt, schlugen und traten die beiden Männer auf einen 20-jährigen Deutschen ein. Das Opfer ging zu Boden. Es erlitt schwere Kopfverletzungen. Doch der 20-Jährige entkam der Situation, indem er zu einem einfahrenden Zug der Bayerischen Regiobahn lief und dort mithilfe einer Zugbegleiterin die Polizei alarmierte.

Körperverletzung am Oberhauser Bahnhof: Stießen Opfer zu Boden

Die Täter griffen laut Bundespolizei einen weiteren Mann körperlich an und stießen ihn zu Boden. Das zweite Opfer, dessen Identität bislang nicht bekannt ist, wehrte sich und brachte sich in einer Regionalbahn in Sicherheit. Die Bahn fuhr in Richtung Dinkelscherben ab. Die Beamten konnten einen Zeugen ermitteln, der in diesem Zug mitfuhr. Er hatte demnach beobachtet, dass das Opfer in Dinkelscherben die Bahn verließ.

Die beiden Schläger flohen in unbekannte Richtung noch bevor Polizeikräfte eintrafen. Die Fahndung nach den beiden, von denen bislang keine Täterbeschreibung veröffentlicht wurde, läuft. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. In dem Fall sind noch viele Fragen offen. Nicht nur nach der Identität der beiden Schläger und des zweiten Opfers. Auch ist noch unklar, ob vor den gewalttätigen Übergriffen eine Auseinandersetzung stattgefunden hatte und ob sich die beiden Geschädigten kannten, so eine Sprecherin der Bundespolizei. Der 20-Jährige, so heißt es auf Nachfrage, stammt aus dem Landkreis Tuttlingen in Baden-Württemberg.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Nürnberg unter 0911/205551-0 oder unter der Mailadresse bpoli.nuernberg@polizei.bund.de entgegen.