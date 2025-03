Radfahrer prallt frontal gegen Straßenbahn: Schwer verletzt

Ein 39 Jahre alter Fahrradfahrer hat sich bei einem Unfall am Donnerstag in der Innenstadt schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war gegen 17 Uhr auf seinem Rad in der Wertachstraße in westlicher Richtung unterwegs. Laut Polizei fuhr zeitgleich die Straßenbahn der Linie 2 die Wertachstraße in die entgegengesetzte Richtung entlang. Aus bislang nicht geklärter Ursache stieß der Radfahrer frontal gegen die Scheibe der Straßenbahn.

Radfahrer nach Unfall mit Tram in Augsburg in Klinik gebracht

Wie die Polizei weiter berichtet, wurde er dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Dem 56-jährigen Fahrer der Straßenbahn passierte nichts. Wohl aber einer Person in der Tram. Nach Angaben der Polizei zog sie sich durch die Notbremsung leichte Verletzungen zu und wurde ambulant behandelt. Die Straßenbahn war nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig. Der Gesamtschaden wird derzeit noch geklärt, heißt es.

Da der Verdacht besteht, dass der Radfahrer zuvor Betäubungsmittel und Alkohol zu sich genommen hatte, wurde eine Blutentnahme bei dem 39-Jährigen veranlasst, so die Polizei. Sie ermittelt nun wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung sowie fahrlässiger Körperverletzung. (ina)