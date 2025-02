Gestatten: Schwesta Webba, Königin von Augsburg

Schwesta Webba ist sauer. Sie steht in der Karolinenstraße, im langen Pelzmantel, und kann nicht fassen, dass jemand nach nur drei Tagen ihre neuen Pflanzkübel, mit denen sie Augsburg schöner machen wollte, mit Schriftzeichen beschmiert hat. „Echt, Leute“, sagt sie, rollt mit den Augen und rappt direkt drauf los. Denn die „Fuggertochter“, die „Königin“ hat so einige Botschaften für die Menschen in ihrem Reich. Nicht nur: „Lass meine Pflanzkübel in Ruhe, niemand wird hier meine Stadt beschmieren!“ Sondern auch: „Wer nix hat, so wie du, hat in Augsburg nix verloren.“

Schwesta Webba auf Youtube: Wer hinter dem Video steckt

Zu sehen ist das in einem Musikvideo, das vor wenigen Tagen auf Youtube veröffentlicht wurde. Dahinter steckt das Kollektiv Handstand Besoffen, das vor rund einem Jahr die Kunstfigur Schwesta Webba in Anlehnung an Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber geschaffen hat. Die ist zu Beginn des Videos auch kurz zu sehen, in einem Instagram-Clip von ihrem Account, in dem sie die beschmierten Pflanzkübel in der Karolinenstraße zeigt. „Muss das sein?“, hatte Eva Weber im Dezember unter ihrem Beitrag gefragt. In ihrem Video zeigte sie sich sichtlich aufgeregt.

So geht es natürlich auch Schwesta Webba, immer noch, Wochen nach den Schmierereien. „Stadtästhetik ist mir sehr wichtig. Sowas wie Schulklos sehe ich nicht, die sind mir egal. Die können Eltern selbst renovieren. Die Pflanzkübel aber, die stehen direkt in der Nähe von meinem Rathaus“, echauffiert sie sich am Telefon im Gespräch mit unserer Redaktion – ein satirischer Seitenhieb auf die vermeintliche Prioritätensetzung der Stadtregierung.

Im weiteren Verlauf des Videos spazieren und tanzen Schwesta Webba und ihre Entourage, allesamt vermummt, durch die Stadt. Oder sie fahren in einem schwarzen Wagen über die Maximilianstraße. „Hier ist meine Stadt, mein Block, ja meine Hood – ehe ich sie dir Assi lass‘, mach ich sie selber kaputt“, rappt Schwesta Webba, während sie über die Augsburger Prachtmeile chauffiert wird. Aus den Autofenstern wehen Fahnen, darauf ist das CSU- mit dem RAF-Logo verschmolzen, zu Ehren von Schwesta Webbas Partei: dem christlich-sozialen Untergrund.

Auf die gute Arbeit, die Schwesta Webba leistet, stößt sie gerne mal mit einem Gläschen Sekt an. In dem Youtube-Video, das bereits tausendfach gestreamt wurde, posiert sie vor dem Schwabencenter, gönnt sich ein Schlückchen und spuckt den Rest ins Glas ihrer „Unterjochten“, wie sie die Augsburgerinnen und Augsburger nennt. Später streift sie Themen wie das Klimacamp – „Aktivisten können weg“ – oder häusliche Gewalt. Da sei sie ja schon dagegen, sie habe nur noch kein Konzept. Schwesta Webba ist vor allem eines wichtig: „Ich bleib‘ Königin. Was soll denn die Alternative sein? Dirk Wurm?“, sagt sie im Interview und lacht.

„Wir alle sind Augsburg, wer's glaubt, hat sich geschnitten", rappt Schwesta Webba vor dem Schwabencenter.

Und wie findet Augsburgs OB Eva Weber das Video von Schwesta Webba?

Die Macher verstehen ihr Video als Protest-Aktion gegen die Augsburger Stadtregierung. Das Kollektiv Handstand Besoffen, ohne das es Schwesta Webba nicht geben würde, ist vor allem für seine Live-Auftritte bekannt. Die Gruppe war zuletzt etwa bei einem Solidaritäts-Konzert für die Augsburger Kneipe Sputnik zu hören und zu sehen. Auch beim Brechtfestival im März vergangenes Jahr standen die Trap-Punker auf der Bühne, Schwesta Webba hatte dort ihr musikalisches Debüt gegeben. Mit dem professionellen Video unter der Regie von Johnny Haussmann soll nun ein noch größeres Publikum erreicht werden. Kameramann war Philipp Kopka. Wer hinter Schwesta Webba steckt? „Ich verstehe die Frage nicht“, sagt die „Königin der Stadt“. Die Augsburgerin fällt nicht aus ihrer Rolle, nur für einen Moment, als sie über Handstand Besoffen sagt: „Wir haben Musik früher auch mal mehr nur so zum Spaß gemacht. Inzwischen sind wir deutlich politischer geworden. Die Lage erfordert das.“

Wie Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber das Video findet? „Ich sehe es als Ehre an, aus dieser Szene einen Song zu bekommen“, sagt sie auf Nachfrage.