Wohnraum für eine WG mit zehn Leuten - in Augsburg kaum zu finden

Plus Sie waren Augsburgs Haus-WG, mussten aber aus ihrem Heim in der Rosenaustraße raus. Weil sie zusammenbleiben wollten, gingen sie gemeinsam auf Wohnungssuche.

Von Manuel Andre

Es ist ruhig geworden in der Rosenaustraße 6. Dort, wo bis Ende September 29 junge Menschen zusammenlebten, erinnert kaum noch etwas an die Gemeinschaft, die sich hier eine eigene Welt geschaffen hatte. "Da war immer Leben, jetzt ist da gar nichts mehr", sagt Gundula Stemick, die sechs Jahre in dem Haus wohnte – bis zum 30. September 2022. An diesem Tag lief das Mietverhältnis aus. Aber schon die Monate zuvor wurden zur Zerreißprobe für die Haus-WG, die viele in Augsburg kannten.

