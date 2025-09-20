Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Seit sechs Jahren weg: Wo steckt die „Taubenmarie“ vom Augsburger Stadtmarkt?

Augsburg

Seit sechs Jahren weg: Wo steckt die „Taubenmarie“ vom Augsburger Stadtmarkt?

Erika Bartmann-Oelze hat dazu beigetragen, dass der Brunnen mit der Figur der legendären Augsburgerin angeschafft werden konnte. Doch seit Jahren ist das Denkmal nicht mehr zu sehen.
Von Miriam Zissler
    • |
    • |
    • |
    Erika Bartmann-Oelze hält ein Modell des Taubenmarie-Brunnens in ihren Händen. Sie hofft, dass er bald wieder zu sehen sein wird.
    Erika Bartmann-Oelze hält ein Modell des Taubenmarie-Brunnens in ihren Händen. Sie hofft, dass er bald wieder zu sehen sein wird. Foto: Marcus Merk

    Viel wurde über die Neugestaltung des Bauernmarktes auf dem Augsburger Stadtmarkt diskutiert. Eine Visualisierung verspricht ein neues Einkaufs- und Genusserlebnis. Menschen sind darauf zu sehen, die entspannt an runden Tischen sitzen und Kaffee trinken. Sitzplätze finden Besucher auf einer Stufenanlage, Kinder planschen in einem Wasserspiel. Ein Detail fehlt, stellt Erika Bartmann-Oelze fest: der Taubenmarie-Brunnen. Die Tochter von Festwirt Otto Schaller hatte vor 20 Jahren ihre Abschiedsfeier als Festzelt-Betreiberin für einen Spendenaufruf genutzt. So konnte die Figur finanziert werden. Doch wo steckt sie heute?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden