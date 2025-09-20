Seit sechs Jahren weg: Wo steckt die „Taubenmarie“ vom Augsburger Stadtmarkt?

Viel wurde über die Neugestaltung des Bauernmarktes auf dem Augsburger Stadtmarkt diskutiert. Eine Visualisierung verspricht ein neues Einkaufs- und Genusserlebnis. Menschen sind darauf zu sehen, die entspannt an runden Tischen sitzen und Kaffee trinken. Sitzplätze finden Besucher auf einer Stufenanlage, Kinder planschen in einem Wasserspiel. Ein Detail fehlt, stellt Erika Bartmann-Oelze fest: der Taubenmarie-Brunnen. Die Tochter von Festwirt Otto Schaller hatte vor 20 Jahren ihre Abschiedsfeier als Festzelt-Betreiberin für einen Spendenaufruf genutzt. So konnte die Figur finanziert werden. Doch wo steckt sie heute?

