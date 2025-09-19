Icon Menü
Augsburg

Selbsthilfegruppe für ME/CFS-Erkrankte lädt zum Online-Treffen ein

Die Regionalgruppe Augsburg des Fatigatio e.V. bietet einen virtuell einen Austausch an. An wen sich das Angebot richtet, und wie die Teilnahme funktioniert.
Von Andrea Wenzel
    Liegend-Demo für Menschen mit ME/CFS: Betroffene und Angehörige berichten von ihrem Leiden und der Hoffnung auf Forschung und Behandlung
    Liegend-Demo für Menschen mit ME/CFS: Betroffene und Angehörige berichten von ihrem Leiden und der Hoffnung auf Forschung und Behandlung Foto: Anna Kondratenko (Archiv)

    Die Regionalgruppe Augsburg des Fatigatio e.V. lädt am 24. September zwischen 17 und 17.45 Uhr zur Videokonferenz ihrer Selbsthilfegruppe für ME/CFS-Erkrankte ein. Das Treffen findet über Zoom statt und richtet sich an ME/CFS-Patienten oder Menschen mit Verdacht darauf. Auch Assistenz- oder Pflegepersonen und Angehörige sind eingeladen, an der Runde teilzunehmen. Bei Interesse kann man sich unter rg.augsburg@fatigatio.de den Link zum Zoom-Meeting zuschicken lassen. Weitere Informationen gibt es zudem online unter www.fatigatio.de/wir-fuer-sie/regionalgruppen/rg-augsburg.

    ME/CFS ist eine Autoimmunerkrankung, die bislang weder therapierbar noch heilbar ist. Patienten leiden unter schweren Erschöpfungszuständen und Schmerzen. Bei schweren Verläufen werden die Betroffenen bettlägerig und zu Pflegefällen. Zuletzt hatten ME/CFS-Erkrankte in Augsburg mit einer Liegend-Demonstration auf ihre Krankheit hingewiesen.

