Neues Lokal in Augsburg: Bei Seoul2Soul gibt’s jetzt Korean Fried Chicken

Seit Mitte Mai gibt es im Augsburger Univiertel mit dem Lokal Seoul2Soul eine Anlaufstelle für alle, die gerne Korean Fried Chicken – also knusprig frittiertes Hähnchen – essen. Die beiden Betreiber, Emre Karpuz und Bugra Citak, sind alte Freunde, die ohne gastronomischen Hintergrund den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben. Nach zweijähriger Suche nach geeigneten Räumlichkeiten eröffneten sie nun das Seoul2Soul in der Salomon-Idler-Straße, an der Stelle des früheren Café Campus.

Daniela de Haen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Seoul Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis