Servatiusstift baut neue Wohnungen im Antonsviertel

Neben dem Seniorenzentrum Servatius entstehen neue Wohnungen. Das Augsburger Stiftungsamt feierte jetzt das Richtfest für ein Mehrfamilienhaus mit 15 Wohnungen im Antonsviertel. Das neue Gebäude soll die Wohnraumsituation für Angestellte des Altenheims verbessern – übrige Wohnungen werden auf dem freien Markt angeboten, hieß es.

Das Wohnhaus wird von der Paritätischen St.-Servatius-Stiftung errichtet. Es entstehen 2-Zimmer-Wohnungen mit einer Größe zwischen 48 und 62 Quadratmetern, erklärte der Leiter des Stiftungsamtes der Stadt Augsburg, Marco Surauer am Rand des Richtfestes. Drei der Wohnungen werden barrierefrei errichtet. Das Gebäude kostet rund 4,1 Millionen Euro, die komplett aus dem Stiftungsvermögen finanziert werden, wie Surauer betonte.

Das Besondere an diesen Wohnungen sei, dass mit ihnen der Stiftungszweck erfüllt werde, so Surauer. Die St.-Servatius-Stiftung widmet sich der Alten- und Krankenhilfe. Durch den Neubau werde nicht nur Wohnraum geschaffen, sondern auch das Stiftungsvermögen erhalten beziehungsweise vermehrt, so der Amtsleiter. Das Augsburger Stiftungsamt verwaltet laut Surauer insgesamt 49 Stiftungen.

Das Seniorenzentrum Servatius wurde bereits 2018 ebenfalls von der Servatiusstiftung errichtet. Der Neubau wurde auf dem Grundstück des ehemaligen Ostflügels des Anna-Hintermayr-Stifts errichtet. Er ergänzt die Wohnangebote des Richard-Wachter-Hauses und Anna-Hintermayr-Stifts. 17 Millionen Euro investierte das Wohnungs- und Stiftungsamt als Verwalter der Paritätischen Servatiusstiftung in den Bau.