Sex-Geschäft im Dunkelfeld: Prostitution verlagert sich in Augsburg in Wohnungen

Der Unternehmer, der sich im Internet als seriöser Geschäftsmann präsentiert, schafft das seltene Kunststück, innerhalb einer Woche zwei verschiedene Gerichte in Augsburg zu beschäftigen. Er hatte Wohnungen für Monteure angeboten, die, wie sich herausstellte, nicht von Handwerkern bezogen worden, sondern faktisch Bordellbetriebe gewesen waren. Das ist nicht gerade seriös, sondern illegal – aber kein Einzelfall in der Stadt. Ohnehin, so sagen es Fachleute, habe sich im Rotlichmilieu in Augsburg etwas verschoben.

Jan Kandzora Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Coronavirus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis