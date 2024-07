Sexualstraftäter überfällt Frau in Innenstadt

Als der Unbekannte nahe der Kahnfahrt eine Hand um ihren Hals legte und zudrückte, bis sie zu Boden ging, muss Miriam P. (Name geändert) Todesangst ausgestanden haben. Die 34-jährige Augsburgerin schrie um Hilfe. Ihre Schreie hörten nicht nur Polizisten am Notruf mit, sondern machten auch zwei junge Anwohner auf die Gefahrensituation aufmerksam. Wären sie nicht so couragiert auf die Straße geeilt, um den Täter zu stoppen, wer weiß, was der Frau noch passiert wäre. Für den sexuellen Übergriff mit Körperverletzung wird ein Asylbewerber aus Eritrea, zur Tatzeit 33 Jahre alt, am Dienstag vor der 1. Strafkammer des Landgerichts verurteilt. Bei den Zeugenschilderungen wird deutlich, welchen Albtraum die Frau durchlebt haben muss. Dabei war sie an jenem Augustabend 2023 nur auf dem Nachhauseweg.

