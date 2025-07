Sexuelle Belästigung in Augsburg: Frau zieht blank und greift Mann in den Schritt

Eine 38-Jährige soll am Sonntag in der Augsburger Innenstadt mehrere Männer sexuell belästigt haben. Wie die Polizei mitteilt, soll sie sich gegen 13.30 Uhr an der Blauen Kappe mehrfach entblößt haben. Anschließend habe sie einem 34-Jährigen in den Schritt gegriffen. Eine Polizeistreife kam, kontrollierte die Frau und sprach einen Platzverweis aus, an den sie sich hielt.

Frau zieht in Augsburger Innenstadt blank: Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung

Die Polizei hat nun Ermittlungen gegen die Frau aufgenommen, unter anderem wegen sexueller Belästigung. Mögliche Zeuginnen und Zeugen oder Personen, die durch die Frau ebenfalls belästigt wurden, können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2110 melden. (kmax)