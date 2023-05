Augsburg

07:06 Uhr

Hoffnungen auf Nutzung des Sheridan-Offizierscasinos zerschlagen sich

Plus Die Suche nach Investoren, die das Offizierscasino auf dem Sheridan-Areal in Augsburg für eine Gastronomie herrichten, lief erfolglos. Wie die Perspektiven sind.

Von Stefan Krog

Beim seit Jahren leerstehenden ehemaligen Offizierscasino auf dem Augsburger Sheridan-Areal haben sich die Überlegungen für eine Nutzung als Hotel, Gastronomie und Tagungsort fürs Erste zerschlagen. Wie berichtet, hatte die Stadt das denkmalgeschützte Gebäude im vergangenen Jahr Investoren angeboten. Das magere Ergebnis des Interessenbekundungsverfahrens: drei Besichtigungstermine für Interessenten, aber kein konkretes Angebot. Die Stadt führt das darauf zurück, dass die Rahmenbedingungen im Hotel- und Gaststättengewerbe insgesamt schwierig seien. Die Lage bei Baupreisen und Zinsen verbessere die Situation nicht. Nun sucht die Stadt nach Alternativen.

Das Verfahren soll für den Moment nicht fortgeführt werden, da die Stadt fürchtet, das Gebäude andernfalls am Markt "zu verbrennen". Die städtische Wohnbaugruppe als Eigentümerin ist von der Stadt aber aufgerufen, Alternativen zu suchen. Mit im Paket beim Offizierscasino ist ein bebaubares Grundstück in Richtung des neuen Gewerbegebiets. Womöglich müsste man dieses Grundstück separat vermarkten, so eine Überlegung. Der bisherige Baureferent Gerd Merkle (CSU), der Anfang Mai in Ruhestand ging, hatte in seiner letzten Bauausschuss-Sitzung betont, dass die Stadt weiter an einer halböffentlichen Nutzung festhalten werde. "Was wir nicht wollen: eine Villa mit Zaun drumrum", so Merkle. Ein Lokal würde es Bürgern ermöglichen, den Veranstaltungssaal für Feiern anzumieten, der Innenhof eigne sich ebenfalls für Veranstaltungen. Ziel sei, dass die Pferseer etwas vom Gebäude haben. Es komme immer wieder die Anregung, im Offizierscasino ein "zweites Abraxas" nach dem Vorbild des Kulturhauses in Kriegshaber, das ebenfalls in einer ehemaligen Militärimmobilie liegt, zu schaffen, so Merkle. Dies koste aber Geld.

