Augsburg legt sich fest: Der Termin für die Shopping Night im Oktober steht

Der Handel in Augsburgs Innenstadt ist in Bewegung. Ganz aktuell ist die angekündigte Schließung des Ladens „Sportkind“ am Rathausplatz. Ein paar Meter davon entfernt gibt es bald eine Neueröffnung. Die Modekette Only legt in der Annastraße los. Die Ladenräume waren zuvor vom Unternehmen Laufsteg belegt, das in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet. Kommen und Gehen gibt es ferner am Augsburger Stadtmarkt. Neu ist das Geschäft „The Winery“, das vom Hotel Maximilian‘s betrieben wird. Um Lust auf Augsburgs Innenstadt zu machen, gibt es die gut eingeführte Shopping Night. Langes Einkaufen ist bald wieder möglich. Die Verantwortlichen haben den Termin festgelegt. Er fällt auf Freitag, 17. Oktober. Es könnte der Startschuss für mehrere zusätzliche Einkaufsnächte in Augsburg sein.

Einkaufsnacht in Augsburg: Ladenschlussgesetz in Bayern wurde geändert

Die Änderung des Ladenschlussgesetzes in Bayern macht es prinzipiell möglich. Bis zu acht lange Einkaufsnächte im Jahr ohne Anlassbezug sind stadtweit möglich. In der Vergangenheit mussten die Veranstalter einen Grund angeben, warum eine Verlängerung der Einkaufszeiten gewünscht wurde. Im Vorjahr waren es die Light Nights. Bei dieser dreitägigen Veranstaltung werden Bauwerke in der Innenstadt bunt angeleuchtet. Für viele Gäste war dies ein Grund, einen abendlichen Bummel durch Augsburg zu machen.

Die Light Nights finden Mitte Oktober in Augsburg statt

Auch in diesem Jahr setzt der Handel auf diese Kombination, die sich eingespielt habe. Die Shopping Night findet daher am Auftaktabend der Light Nights (17. bis 19. Oktober) statt. Auch der Stadtmarkt ist beteiligt. Wahrscheinlich öffnen Geschäfte, die am Freitag mitmachen, bis 23 Uhr. Theoretisch war ein Ende um Mitternacht möglich. Die Kombination mit den Light Nights muss auf Dauer nicht bleiben, sagt Citymanager Heinz Stinglwagner von Augsburg Marketing. „Über Termine für künftige lange Einkaufsnächte laufen in den nächsten Wochen noch Abstimmungsgespräche“, sagt er. Die Entscheidung treffe der Handelsverband.

Auf der Wunschliste von einzelnen Händlern und Besuchern steht unter anderem der Freitag vor dem ersten Adventswochenende. Er fällt dieses Jahr auf 28. November. Dem Vernehmen nach ist aber keine lange Einkaufsnacht geplant.