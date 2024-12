Shopping Queen in Augsburg: In Folge 2 änderte Kandidatin noch schnell ihr Outfit

Die beliebte Vox-Sendung Shopping Queen spielt diese Woche in Augsburg. Das Thema lautet „Silvesterknaller“. Dabei freut sich Moderator Guido Maria Kretschmer auf die „modischen Feuerwerke“ aus der Fuggerstadt. Am zweiten Augsburger Tag stellte sich Kandidatin Nicole Bosch der Herausforderung, das perfekte Silvester-Outfit zu kreieren. Eine weitere Besonderheit der Woche ist der Adventskalender. In Nicoles 17. Türchen verbarg sich eine Überraschung: Die 56-jährige bekam eine Perlentasche einer irischen Designerin im Wert von 585 Euro geschenkt. Auch Moderator und Designer Guido Maria Kretschmer war begeistert von dem Modestück: „Das ist eine richtiges It-Piece“.

Gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester startete die Kandidatin die vierstündige Shopping-Tour mit einem 500 Euro Budget. Mit dem rosafarbenen Van ging es zunächst zu „Regardez Vintage“ in der Augsburger Innenstadt, direkt am Rathausplatz. „Ich mag Glamour, Glitzer und ich will herausstechen“, erzählte die Kandidatin. In dem Second-Hand-Laden mussten erstmal die Kleidungstücke gefunden werden. Nicole entschied sich für ein weißes enganliegendes Korsett und einen Gucci-Blazer. Beides ergatterte sie für 106 Euro.

Shopping Queen: Augsburger Kandidatin Nicole ändert ihr Outfit noch

Im nächsten Geschäft bei A&M im Univiertel entdeckte die Kandidatin eine große Auswahl an silvestertauglichen Kleidungsstücken: Röcke, Kleider und Schmuck mit Glitzer, Pailletten oder schwarze elegante Röcke. Dort begeisterte sie ein rückenfreies, silbernes Pailletten-Kleid mit einer schwarzen Schleife so sehr, dass sie sich gegen den bereits gekauften Blazer und das Korsett aus dem Vintage-Laden entschied. In den verbleibenden eineinhalb Stunden musste sie nun noch Schuhe und Schmuck finden.

Also zurück in Richtung Innenstadt zur City-Galerie: Bei „Werdich“ fand sie ihre Schuhe. Die silbernen Cowboystiefel kosteten sie aber fast die Hälfte ihres Budgets. Im Drogeriemarkt kaufte Nicole Bosch schnell noch eine Strumpfhose, Nagellack und einen Lippenstift. Perlenohrringe passend zur Tasche gab es bei „Bijou Brigitte“ auch im Einkaufszentrum. Genau wie Kandidatin Nadine Schönauer von Folge 1 schaffte sie es noch in 20 Minuten sich beim Friseur stylen zu lassen. Der fertige Look überzeugte: Die anderen Kandidatinnen zeigten sich begeistert und belohnten Nicole mit insgesamt 37 Punkten – damit liegt sie knapp vor ihrer Konkurrentin Nadine Schönauer. Nur bei der Schuhwahl gab es von den Mitstreiterinnen Kritik, sie hätten sich etwas klassischeres gewünscht. Auch Moderator Kretschmer war zufrieden: „Nicole ist bei mir weit oben“, sagte er. Wie sich die weiteren Augsburger Kandidatinnen schlagen werden, wird diese Woche noch zu sehen sein.