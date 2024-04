Augsburg

Wie sich die Teilnahme an "Shopping Queen" auf die Läden auswirkt

Die Teilnehmerinnen von Shopping Queen, moderiert von Guido Maria Kretschmer, sind diese Woche in Augsburg unterwegs.

Plus In der Sendung "Shopping Queen" auf Vox besuchen die Kandidatinnen diese Woche zahlreiche Geschäfte in Augsburg. Das bedeutet für die Inhaber nicht nur Werbung.

Von Felix Beschta

In dieser Woche fährt der markante pinke Kleinbus wieder einmal durch Augsburg. Die Kandidatinnen der Vox-Show "Shopping Queen" laufen von einem Geschäft zum nächsten. Zumindest auf den TV-Bildschirmen. Die Dreharbeiten zur aktuellen Programmwoche in Augsburg liefen bereits vor einigen Wochen. Gedreht wurde unter anderem in der Boutique Elena Bender und im Friseursalon Artwork Hairdresser. Die Teilnahme bedeutet für die Läden nicht nur Werbung, sondern auch zusätzlichen Aufwand.

Der Friseursalon Artwork Hairdresser mit Friseurmeister Ömer Erdogan nimmt gerne an der Sendung teil: "Wir waren schon ein paar Mal dabei und es war wieder sehr lustig", sagt er. Hin und wieder kämen auch Kundinnen und Kunden extra wegen der Reality-Sendung in den Friseursalon in der Maximilianstraße. "Es ist mir auch schon einmal passiert, dass mich deswegen jemand auf der Straße erkannt hat", sagt er mit einem Lachen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

