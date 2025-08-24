Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Sicherheitsvorkehrungen: Die Organisatoren des Augsburger Plärrerumzugs verdienen vollste Unterstützung

Kommentar

Hilferuf: Die Organisatoren des Plärrer-Festzugs verdienen vollste Unterstützung

Die Organisatoren des traditionellen Augsburger Plärrer-Umzugs sehen sich aufgrund der verschärften Sicherheitsauflagen am Limit. Die Zukunft des Festzugs wackelt. Das darf nicht sein.
Ina Marks
Von Ina Marks
    • |
    • |
    • |
    Bei prächtigem Wetter lockte der Plärrer-Festzug in Augsburg dieses Jahr wieder Tausende Menschen an. Wie geht es künftig mit ihm weiter?
    Bei prächtigem Wetter lockte der Plärrer-Festzug in Augsburg dieses Jahr wieder Tausende Menschen an. Wie geht es künftig mit ihm weiter? Foto: Klaus Rainer Krieger

    Der prächtige Plärrer-Festzug mit Musikkapellen, Kutschen und verschiedensten Vereinen aus Bayern hat am Samstag wieder mal Tausende Menschen in Augsburg begeistert. Hinter der traditionellen Veranstaltung zu jedem Herbstplärrer steckt ein enormer Kraftakt. Organisator Andreas Schlachta nimmt ihn seit rund 14 Jahren auf sich – zusammen mit vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Doch nun schlagen er und seine Unterstützer Alarm. Die Sicherheitsanforderungen seien inzwischen so verschärft worden, dass sie den Plärrer-Umzug künftig so nicht mehr alleine stemmen könnten, sagen sie. Es sei fünf vor zwölf. Dieser Hilferuf muss von der Stadt gehört werden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden