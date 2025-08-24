Hilferuf: Die Organisatoren des Plärrer-Festzugs verdienen vollste Unterstützung

Der prächtige Plärrer-Festzug mit Musikkapellen, Kutschen und verschiedensten Vereinen aus Bayern hat am Samstag wieder mal Tausende Menschen in Augsburg begeistert. Hinter der traditionellen Veranstaltung zu jedem Herbstplärrer steckt ein enormer Kraftakt. Organisator Andreas Schlachta nimmt ihn seit rund 14 Jahren auf sich – zusammen mit vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Doch nun schlagen er und seine Unterstützer Alarm. Die Sicherheitsanforderungen seien inzwischen so verschärft worden, dass sie den Plärrer-Umzug künftig so nicht mehr alleine stemmen könnten, sagen sie. Es sei fünf vor zwölf. Dieser Hilferuf muss von der Stadt gehört werden.

