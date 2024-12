Sie erfüllt sich auf dem Augsburger Christkindlesmarkt einen lange gehegten Wunsch

Sie strahlt über das ganze Gesicht und ihre Augen leuchten, wenn Sabine Brenneisen am Stand der Bäckerei Laxgang Glühwein, Punsch und süße Leckereien serviert. Die 54-Jährige tut, was sie immer schon einmal machen wollte: Sie ist Verkäuferin auf dem Augsburger Christkindlesmarkt. Ein Wunsch, den sie schon vor einigen Jahren auf eine sogenannte Bucket-List geschrieben hat - eine Sammlung von Wünschen und Träumen, die deren Verfasser im Lauf ihres Lebens in die Tat umsetzen wollen. Dass Sabine Brenneisen sich ausgerechnet einen Job auf dem Weihnachtsmarkt ausgesucht hat, hat mit ihrer Jugend und ihrer Einstellung zum Leben zu tun.

