Augsburger Kripo ermittelt nach Messerattacke: Mann verletzt Frau schwer

Ein Familiendrama hat sich offenbar am Sonntagabend in einer Wohnung in Stadtbergen nahe der Stadtgrenze zu Augsburg abgespielt. Wie die Polizei jetzt berichtet, hat ein 38 Jahre alter Mann seine drei Jahre jüngere Ehefrau mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die blutige Tat geschah gegen 19.30 Uhr in der Virchowstraße. Nach Angaben der Polizei entbrannte an jenem Abend zwischen dem Ehepaar, das getrennt lebt, ein verbaler Streit. Nach derzeitigen Erkenntnissen bedrohte der Mann die 35-Jährige mit einem Messer. Die Frau wollte zusammen mit einer Begleiterin aus der Wohnung flüchten. Die Situation eskalierte.

Ehefrau mit Messer verletzt: Augsburger Kripo ermittelt wegen versuchten Totschlags

Wie die Polizei weiter berichtet, griff der 38-Jährige seine Ehefrau offenbar mit einem Messer an und verletzte sie dabei schwer im Oberkörperbereich. Die Frau flüchtete sich in das Auto eines Zeugen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Einsatzkräfte der Polizei fahndeten umgehend nach dem 38-Jährigen. Kurze Zeit später nahmen sie ihn im nahen Umfeld vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde er am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags sowie gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung und setzte diesen in Vollzug. Der 38-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat noch vor Ort die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen.

Erst vor rund zwei Woche hatte ein 65-jähriger Mann einen 59-Jährigen beim Augsburger Sportverein Post SV mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Hintergrund der Tat dort dürfte sein, dass der 65-Jährige den 59-Jährigen nicht als Schwiegersohn wollte – aufgrund kultureller Differenzen. Ebenfalls vor rund zwei Wochen haben zwei Männer im Augsburger Stadtteil Oberhausen einen Radfahrer mit dem Auto gerammt und anschließend mit einem Messer angegriffen – die beiden mutmaßlichen Täter sitzen inzwischen, ebenso wie der 65-Jährige, in Untersuchungshaft.