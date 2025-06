Hilfe für eine arme Stadt: Sie unterstützen Augsburg mit Millionen

Bereits seit Jahren unterstützen die Tessin-Stiftungen, die ihren Sitz in München haben, Augsburger Einrichtungen und Projekte mit viel Geld. Die Kartei der Not, das Lesehilfswerk unserer Zeitung, wurde bereits mehrmals von ihnen bedacht, genauso wie das von ihr getragene Ellinor-Holland-Haus. Die Augsburger Tafel oder das Integrationszentrum Tür an Tür freuten sich unter anderem über Zuwendungen – als sich das Fan-Projekt Schwabenhilfe den stinkenden Schultoiletten an der Ulrichschule annahm, gab es ebenfalls einen Zuschuss. Und in den vergangenen Monaten ließen Pläne der Tessin-Stiftungen aufhorchen, ein Bildungsmittelpunkt in Oberhausen und ein Bildungs- und Begegnungszentrum „Max 59“ im ehemaligen Leopold-Mozart-Zentrum zu finanzieren. Wer sind die Vorstandsmitglieder, die so viele Millionen Euro nach Augsburg bringen?

Miriam Zissler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tessin Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis