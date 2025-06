Siegfried & Joy verzaubern Passanten auf dem Rathausplatz

Manche Augsburger wollten ihren Augen nicht trauen: Sind das nicht...? Ja, sind sie. Das Zauberkünstler-Duo Siegfried & Joy zeigten am Freitagmittag auf dem Augsburger Rathausplatz einige ihrer Zauberkunststücke – will heißen: Sie ließen Kinder, Erwachsene, ja ganze Passantengruppen verschwinden. Was es mit dem überraschenden Auftritt auf sich hatte.

Viele Passanten konnten es am Freitagmittag nicht glauben. Wer rechnet schon damit, das bekannte Zauberer-Duo mitten in der eigenen Stadt zu treffen? Doch da standen sie, mit Sonnenbrille und goldenen Glitzeranzügen – und natürlich mit ihrem großen, goldenen Zaubertuch. Dahinter versteckten sich im Lauf des Auftritts Kinder und Erwachsene, größere Gruppen von Passanten und Touristen. Sie alle wollten sich „verschwinden“ lassen und ließen eifrig Videos von den Kunststücken drehen.

Siegfried & Joy in Augsburg: Das Rathaus konnten sie nicht wegzaubern

Im Lauf des Spontanauftritts versuchten sich Siegfried & Joy auch daran, das Augsburger Rathaus wegzuzaubern. Doch irgendwie widersetzte sich das Gebäude. Auch schön, es reicht ja, dass diese bekannte Sehenswürdigkeit derzeit wegen Sanierungsarbeiten für Besucher von innen nicht zu besichtigen ist. Da wollen es die Augsburger wenigstens von außen als Blickpunkt behalten.

Was Siegfried & Joy nach Augsburg verschlug? Am Freitagabend treten sie in der Stadthalle Neusäß auf, die Show ist allerdings ausverkauft. Immerhin blieb den Zufalls-Bekanntschaften auf dem Augsburger Rathausplatz ein kurzer Einblick in die komödiantischen Zaubereien der beiden Künstler. (nip)