Augsburg

vor 18 Min.

Von dort aus können Sie das Silvester-Feuerwerk gut sehen

Wer das Feuerwerk in der Silvesternacht lieber mit etwas Abstand genießt, hat an diesen Orten einen besonders guten Blick auf die Stadt Augsburg.

Von oben ist die Sicht am besten: Diese Aussichtspunkte eigenen sich am besten, um einen guten Blick auf das Feuerwerk an Silvester in und um Augsburg zu haben.

Es muss nicht immer erste Reihe sein. Manche Dinge genießt man genauso gut oder besser von weiter weg. Wie zum Beispiel Feuerwerk. In der Silvesternacht lässt sich auch in Augsburg das bunte und leuchtende Spektakel an Aussichtspunkten am besten beobachten. Der Bismarckturm in Neusäß-Steppach Der 20 Meter hohe Bismarckturm in Neusäß-Steppach und die Fläche um den Turm bieten jeden Tag einen tollen Ausblick auf Augsburg. Obwohl der Bismarckturm an Silvester nicht geöffnet hat, kann man das Feuerwerk über der Stadt trotzdem von dort aus gut sehen. Der Steppacher Berg liegt 529 Meter über dem Meeresspiegel. Die Stadt Augsburg liegt mit 494 Metern 35 Meter darunter. Die Aussicht vom Bismarckturm: deutlich zu sehen die Ulmer Straße und der Gaskessel. Foto: Erich Schmid (Leserfoto) Ulrichshöhe in Königsbrunn Während die Ulrichshöhe in Königsbrunn unter dem Jahr unter anderem von Mountainbikern genutzt wird, eignet sich die Spitze des 25 Meter hohen Hügels am 31. nicht nur gut dafür Königsbrunn, sondern auch den Süden von Augsburg, Bobingen und dem Lechfeld im Blick zu behalten. Der Gipfel liegt 540 Meter über dem Meeresspiegel. Affing-Bergen Ein Teil der Gemeinde Affing bietet einen kompletten Panoramablick auf die Stadt Augsburg und ihren Luftraum. Vom Ortsteil Bergen aus kann man das ganze Feuerwerk im Blick behalten und dort den Jahreswechsel feiern. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Neusäß-Westheim In Neusäß treffen sich an Silvester nicht wenige Menschen auf dem Kobelberg. Von der Fläche um das 18 Meter hohe Kobelkreuz kann man bis nach Augsburg schauen. Lesen Sie dazu auch Gesellschaftsspiele Mit diesen Spielen gibt es garantiert keine Langeweile an Silvester

Feuerwerk Böllerverbot 2022: Wo darf es in Bayern ein Feuerwerk geben – und wo nicht? Stadtmauer in Friedberg Die Backsteinmauer wurde ab 1409 unter der Herrschaft von Ludwig dem Gebarteten ausgebaut. Sie sollte die Stadt bei einem Krieg vor den Truppen der Wittelsbacher schützen. Wenn über Augsburg die Raketen in den Himmel steigen, hat man von der Nordwestecke der Friedberger Stadtmauer eine gute Sicht auf das Spektakel. Die Aussicht von der Friedberger Stadtmauer auf die Stadt Augsburg. Foto: Erich Schmid (Leserfoto) "Am Nervenheil " in Leitershofen Der abfallende Hang "Am Nervenheil" in Leitershofen liegt am Waldrand und bietet einen Blick auf Augsburg und das Feuerwerk. Schon Bert Brecht wusste die Vorzüge des "Nervenheils" zu schätzen. An Silvester 1917/1918 traf sich Brecht dort mit Freunden zu einer rauschenden Feier unter dem Titel „Reunion der Spukgestalten“. (AZ)

