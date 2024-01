Augsburg erlebt einen friedlichen Jahreswechsel

Polizei und Feuerwehr mussten dennoch häufig ausrücken. Gewalt gegen Einsatzkräfte gab es vereinzelt, verletzt wurde aber niemand.

Die Menschen in Augsburg sind ausgelassen, aber friedlich ins neue Jahr gestartet. In der Silvesternacht gab es im gesamten Stadtgebiet große Feuerwerke. Das Feuerwerksverbot in der Innenstadt zeigte Wirkung, auch wenn an einzelnen Orten geböllert wurde. Ordnungskräfte mussten kaum einschreiten. Sie selbst blieben zum Jahreswechsel zum Glück unverletzt. Angriffe gegen Polizisten oder Feuerwehrleute, wie es sie in der Vergangenheit gegeben hatte, wurden nicht in größerer Zahl registriert. Allerdings gab es einige kleinere Auseinandersetzungen.

Laut Polizei kam es an Neujahr in der Innenstadt zu einem kurzzeitigen Tumult. Dabei wurden offenbar zwei Raketen in Richtung von Polizeibeamten geschossen. Verletzt wurde niemand. Kurz nach Mitternacht hielten sich zahlreiche Personen in der Fuggerstraße auf. Die Stimmung wurde zunehmend aggressiver, weshalb die Polizei entsprechende Präsenz zeigte. Dabei schoss ein Mann zwei Raketen in Richtung der Einsatzkräfte ab. Mindestens eine Rakete verfehlte eine Polizeibeamtin nur knapp. Der Mann zog sich zurück und konnte bislang nicht identifiziert werden. Aufgrund des Verhaltens der anwesenden Personen musste die Fuggerstraße durch Einsatzkräfte der Polizei geräumt werden, hieß es.

Silvester 2023/24 in Augsburg: Viele Einsätze, aber keine Verletzungen

Zudem wurde ein Streifenwagen mit Raketen beschossen. Die Beteiligten wurden festgenommen. Verletzte gab es auch hier nicht. Gegen 0.20 Uhr war eine Polizeistreife in der Langenmantelstraße unterwegs. Dort beschossen zwei Personen das Streifenfahrzeug mit Böllern, so die Polizei. Anschließend flüchteten sie. Bereits nach wenigen Minuten nahm die "beschossene Streife" das Duo in der Schöpplerstraße fest. Bei den Verdächtigen handelte es sich um einen 15-jährigen Jugendlichen sowie einen 20-Jährigen. Bei ihnen wurden weitere Raketen gefunden.

49 Bilder Die Augsburger Silvesternacht in Fotos

Ordnungsreferent Frank Pintsch zog am Montag Bilanz der Silvesternacht: "Das Besucheraufkommen in der Innenstadt war hoch, hat sich aber ab 2 Uhr deutlich beruhigt." Einzelne Verstöße wegen des Mitführens von Feuerwerkskörpern seien mit einer mündlichen Verwarnung gelöst worden. Im Stadtgebiet gab bei der Feuerwehr (Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr in den Stadtteilen) insgesamt 49 Einsätze. Sie verliefen laut Pintsch jedoch im "normalen" Rahmen einer Silvesternacht. Es handelte sich um das Löschen kleinerer Brände und technische Hilfeleistung. Größere ungewöhnliche Einsätze waren nicht dabei. Alle Feuerwehren im Stadtgebiet seien in Einsatzbereitschaft gestanden und hätten für einen sicheren Jahreswechsel gesorgt.

Städtischer Ordnungsdienst arbeitet eng mit der Polizei zusammen

Ein gleiches Bild zeichnet der städtische Ordnungsdienst, der ebenfalls mit einer größeren Personenzahl im Einsatz war. Hier fand eine enge Abstimmung zusammen mit der Polizei statt. Insgesamt stellte sich das Silvestergeschehen als friedlich dar. Vereinzelt wurden Ordnungswidrigkeiten und Drogen-Verstöße festgestellt, "die aber das Gesamtbild einer friedlichen Silvesternacht in Augsburg nicht beeinträchtigen", so der Ordnungsreferent.

