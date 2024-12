„Sind angefressen“: Metzger ärgern sich über Schlacht-Stopp für Schweine am Augsburger Schlachthof

„Angefressen“ seien die hiesigen Metzger, wenn es um den Augsburger Schlachthof geht, sagt Rainer Naumann, Obermeister der Augsburger Fleischer-Innung. Wie seine Kollegen ist Naumann als Metzgermeister vom Schlacht-Stopp für Schweine am Augsburger Schlachthof betroffen. Seit Anfang Dezember können in der Proviantbachstraße keine Schweine mehr angeliefert werden. Das Unternehmen hat die Schlachtung in diesem Bereich komplett eingestellt. Nun werden hier nur noch Rinder getötet und zerlegt.

