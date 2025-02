Welche Strafen drohen den Wärtern der Skandal-JVA Gablingen?

Bei der Kripo in Augsburg haben sie ein Faible für klingende Namen. Die Ermittlungsgruppe, die die Vorgänge rund um die JVA Gablingen aufklären will, nennt sich „Fliegerhorst“, weil das Gefängnis an einer gleichnamigen Straße liegt. Der „Fliegerhorst“ der Kripo hat gut zu tun. Seit Monaten laufen die Ermittlungen wegen Misshandlungsvorwürfen; sie werden mit einiger Intensität geführt. Viele Fragen sind dennoch weiter offen.

