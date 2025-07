Verdächtiger Gablingen-Wärter klagt gegen Berufsverbot

Seit Monaten ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei gegen inzwischen mindestens 18 Beschäftigte des Gefängnisses Augsburg-Gablingen. Unter ihnen befinden sich die frühere Leiterin der JVA sowie ihre damalige Stellvertreterin. Sie gehören zu den insgesamt 15 Beamten, die unter Verdacht stehen, Gefangene geschlagen oder misshandelt zu haben. Gegen drei weitere Mitarbeiter laufen Ermittlungen wegen versuchter Strafvereitelung; sie sollen möglicherweise für den Fall relevante Dokumente geschreddert haben.

Neben den strafrechtlichen Ermittlungen hat das bayerische Justizministerium disziplinarische Maßnahmen gegen die beschuldigten JVA-Bediensteten ergriffen. So wurde nicht nur ein Betretungsverbot für den ehemaligen Arbeitsplatz ausgesprochen und ein Disziplinarverfahren bei der Generalstaatsanwaltschaft München in Gang gesetzt, sondern auch ein „vorläufiges Verbot der Führung der Dienstgeschäfte“ ausgesprochen. Das bedeutet, die unter Verdacht stehenden JVA-Mitarbeiter können bis auf Weiteres ihren Beruf nicht ausüben. Ihre Bezüge erhalten die suspendierten Beamten aber nach Informationen unserer Redaktion in vollem Umfang weiter.

Verhandlung in Augsburg: Gablingen-Wärter will wieder arbeiten

Gegen dieses vorläufige „Berufsverbot“ setzt sich einer der Beschuldigten mithilfe des bekannten Münchner Strafverteidigers Adam Ahmed zur Wehr. Er hatte vergangenes Jahr eine Klage beim Verwaltungsgericht Augsburg eingereicht. Im Eilverfahren hatte das Gericht im Dezember entschieden, die Klage des Beamten abzuweisen, der damit weiter suspendiert blieb. Nach einer summarischen Prüfung wäre eine „ernsthafte Störung des Dienstbetriebs zu befürchten“, wenn der Kläger während des laufenden Ermittlungsverfahrens weiter bei der JVA Gablingen beschäftigt werden würde, teilte das Gericht damals auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Am Donnerstag wird der Fall nun erneut vor dem Verwaltungsgericht in Augsburg verhandelt. Ob an dem Tag bereits eine Entscheidung getroffen wird, ist noch unklar. Die strafrechtlichen Ermittlungen in dem Komplex sollen in den kommenden Monaten abgeschlossen sein.