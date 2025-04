Smartphone an Straßenbahnhaltestelle gestohlen

Ein blaues Handy der Marke Xiaomi wurde am Freitagnachmittag an der Straßenbahnhaltestelle Fachoberschule gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, telefonierte ein 19-Jähriger dort gegen 13.45 Uhr mit seinem Smartphone. Währenddessen wurde er von einer unbekannten Frau angesprochen. Scheinbar fiel während des Gesprächs das Smartphone unbemerkt herunter. Den Verlust des Geräts bemerkte der Besitzer jedoch erst in der Straßenbahn. Als der 19-Jährige kurz darauf wieder an die Haltestelle zurückkehrte, war das Smartphone nicht mehr zu sehen. Es entstand ein Beuteschaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Telefon 0821/323-2710 entgegen. (gau)

