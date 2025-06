So bereitet sich Augsburg auf ein mögliches Kriegsszenario vor

Seit dem unberechenbaren Verhalten des russischen Präsidenten Wladimir Putin denkt man in Europa über mögliche Kriegsgefahren nach. Parallel zur Aufrüstung der Bundeswehr rückt auch der Bevölkerungsschutz in den Städten stärker in den Blickpunkt. An der Augsburger Uniklinik spielen die Überlegungen beim Neubau eine Rolle, auch die Frage von Schutzräumen in der Stadt wird - nachdem das Thema nach dem Ende des Kalten Kriegs zu den Akten gelegt wurde - wieder stärker diskutiert.

