Augsburg

Dauerrisiko Straßenbahngleise: So gefährlich sind die Rillen für Radfahrer

Jedes Jahr verletzen sich in Augsburg Fahrrad-Fahrerinnen und -Fahrer beim Überqueren von Straßenbahn-Gleisen. Je dünner die Reifen sind, desto größer ist das Risiko.

Straßenbahn-Schienen sind für Fahrradfahrer in Augsburg ein permanentes Unfallrisiko. Wie es sinken kann – und wo in Augsburg besondere Vorsicht gefragt ist.

Von Max Kramer

Es ist ein freundlicher Sommertag im Juli, ein Donnerstag, als ein 63-Jähriger aufs Fahrrad steigt und losfährt. Irgendwann erreicht er die Blücherstraße und dort den Bereich, an dem auch die Straßenbahnen der Linie 1 entlangfahren. Eine falsche Bewegung, der Mann gerät mit dem Vorderrad in die Tram-Schienen – und stürzt. Er muss mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, zieht sich aber nur leichte Verletzungen zu. Dieser "Fall" endet vergleichsweise glimpflich, doch das ist bei Weitem nicht immer so. Straßenbahngleise sind ein permanentes Risiko für Augsburger Radlerinnen und Radler.

Im vergangenen Jahr hat die Polizei insgesamt 99 Verkehrsunfälle im Bereich von Straßenbahn-Schienen registriert, wobei 63 Personen verletzt wurden, elf davon schwer. Bei 44 dieser Unfälle, also knapp der Hälfte, waren Fahrradfahrerinnen und -fahrer beteiligt – ein Höchstwert seit 2017, gemessen an insgesamt gut 1500 Fahrrad-Unfällen im Stadtgebiet sind Unfälle im Schienenbereich laut Polizei aber eine "absolute Ausnahme". Nicht enthalten in dieser Statistik ist jedoch eine Dunkelziffer, die auch offizielle Stellen als relativ hoch einschätzen. Wer stürzt, aber nicht schwerer verletzt wird und die Polizei nicht informiert, landet auch nicht in der Statistik.

