Augsburg

vor 49 Min.

So geht es mit den Kindern aus dem ukrainischen Kinderheim weiter

Plus Bis 19. April soll die Gruppe aus der Ukraine aus der Augsburger Jugendherberge ausziehen. Derzeit verhandelt das Sozialreferat mit einem potenziellen Vermieter.

Von Miriam Zissler

Seit einigen Wochen leben Kinder und Jugendlichen eines ukrainischen Kinderheims in Augsburg. Die Stadt hatte beherzt zugesagt, als sie angefragt wurde, ob sie 32 Kinder und junge Erwachsene samt ihrer Betreuungspersonen aus einer Einrichtung aus der Stadt Pokrowsk in der selbst ernannten "Volksrepublik" Donezk in der Ost-Ukraine aufnehmen könne. Die Gruppe wurde in der Augsburger Jugendherberge untergebracht. Dort kann sie nach anfänglichen Angaben allerdings nur bis zum 19. April bleiben.

