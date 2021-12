Endspurt im Weihnachtsgeschäft: Beim Einkauf in Augsburg ist Geduld gefragt

Wegen der 2G-Regelung kommt es in Augsburg teils zu Wartezeiten vor Geschäften. So sind die Öffnungszeiten der Einkaufshäuser und des Stadtmarkts an Heiligabend.

Endspurt vor den Weihnachtsfeiertagen: Es wird höchste Zeit, sich mit Lebensmitteln einzudecken. Auch mit dem Kauf von Geschenken wird es zeitlich knapp. Kein Wunder also, dass sich die Menschen teils vor Geschäften drängen. Dies war auch bereits am Donnerstag in Augsburg der Fall. Auf dem Stadtmarkt wurde die vorbestellte Ware abgeholt. Man brauchte allerdings Geduld. An einem Stand in der Fleischhalle standen zur Mittagszeit knapp 20 Personen an. Anstehen müssen Kunden mitunter auch vor Kauf- und Modehäusern. Dies nun wiederum liegt an der 2G-Regel. Kunden müssen geimpft oder genesen sein.

Öffnungszeiten zu Weihnachten: City-Galerie schließt an Heiligabend um 14 Uhr

In Geschäften und vor allem in Supermärkten ist an Heiligabend jedenfalls mit einem großen Andrang zu rechnen. Der Stadtmarkt, der am 24. Dezember auch in den Vorjahren förmlich überrannt wurde, schließt am Freitag um 13 Uhr. Etwas länger haben zum Beispiel die City-Galerie und das größte Kaufhaus in der Stadt, die Galeria, geöffnet. Sie schließen um 14 Uhr. Das Parkhaus in der City-Galerie ist allerdings länger geöffnet.

Anstehen in der Augsburger Fleischhalle: Die Kunden holen an einem Stand ihre vorbestelle Ware ab. Foto: Michael Hörmann

Wer jetzt noch nicht alle Weihnachtseinkäufe ergattert hat, muss sich sputen. Im Handel setzt man seit vielen Jahren stark auf den Einkauf am 24. Dezember. Die Kunden stünden unter Druck, weil sie in kurzer Zeit noch einiges zu erledigen hätten, heißt es. "Gefragt sind an Heiligabend auch sehr oft Gutscheine", sagt Andreas Gärtner, Chef des schwäbischen Einzelhandelsverbands.

Es gibt noch einen weiteren Grund, warum Kunden warten müssen

Es ist aber nicht allein die 2G-Regelung, die für eine gewisse Wartezeit sorgt. Die Corona-Auflagen geben auch vor, dass nur eine bestimmte Zahl an Kunden sich gleichzeitig in einem Laden aufhalten darf. Dies war am Donnerstagmittag in mehreren Geschäften in der Innenstadt zu beobachten. So standen vor dem Tabakwaren- und Spirituosenladens No. 7 in der Steingasse einige Personen vor dem Laden. Ein Schild am Eingang zeigte an, dass die maximale Zahl an Kunden sich bereits im Laden aufhielt. Wenn eine Person herauskam, durfte eine wartende Person erst rein.

Ein Schild am Eingang weist in diesem Geschäft darauf hin, dass die maximale Kundenzahl erreicht ist. Foto: Michael Hörmann

Nicht geöffnet sind an Heiligabend die Banken. Der 24. Dezember gilt als "Bankenfeiertag". Und auch die Stadt Augsburg nennt eingeschränkte Öffnungszeiten. Alle öffentlichen Toilettenanlagen schließen am 24. und 31. Dezember bereits um 15 Uhr. Ausgenommen davon ist die Toilette am Oberhauser Bahnhof. Am 25. und 26. Dezember sowie 1. Januar sind alle öffentlichen Bedürfnisanstalten ganztägig geschlossen. Lediglich die Toilette am Oberhauser Bahnhof bleibt am 1. Januar regulär geöffnet.

